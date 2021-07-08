استعدادا لبدء امتحانات الثانوية.. طوارئ بالخطين الأول والثانى للمترو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثانى لطلبة وطالبات الثانوية العامة.





ويأتى ذلك بناءً على توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، وتعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه طلبة الثانوية العامة خلال توجههم لأداء الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو 2021، وخلال استقلالهم مترو الأنفاق مع التأكيد على الإلتزام بارتداء الكمامة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التعقيم والتطهير داخل المحطات والقطارات.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق فى بيانها اليوم أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثانى بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مرورا بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا والتى تقدر بـ 1.098 رحلة مقسمة لـ 496 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، وأيضآ الدفع بجميع القطارات المكيفه لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، وتكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة أيضا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وأكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة أن هناك طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، مؤكدا أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب "01221116048" أو على الموقع الرسمى للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال "أبليكيشن الموبايل" مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع فيسبوك .

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثانى والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا احترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق.

وأكد متحدث المترو أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة.