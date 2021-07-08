ننشر نص تقرير تشريعية النواب حول تغليظ عقوبة التحرش

ونص المشروع على تعديل مشروع قانون عقوبة التحرش، ليعاقب على جريمة التحرش الجنسى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة فى بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وبموجب القانون، تحولت عقوبة التعرض للغير من جنحة إلى جناية، كما أقر السجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير.
وأدرج القانون مواقع التواصل الاجتماعى ضمن وسائل التحرش، والحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لصاحب النفوذ المتحرش سواء من استخدم وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ضمن العقوبات.
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