/639612/فرص-التتويج-بالدوري-الزمالك-ينتظر-هدايا-المارد-الأحمر-والأهلي-يحقق-اللقب-السادس-بفوز-كافة-المباريات-وبيراميدز-والمصري-مازالت-الأماني-ممكنة

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، في المواجهة التي تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في الحفاظ على حظوظه في ظل المنافسة الشرسة مع نادي الزمالك الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري لكن بفارق مباريات أكثر من القلعة الحمراء.

ويتبقى لفريق الزمالك 7 مباريات فقط من أجل الوصول لنهائة بطولة الدوري الممتاز لهذا العام ، حيث خاض الفارس الأبيض 27 مباراة من أصل 34 يخوضها أي فريق في الدوري خلال مجريات الموسم.

فرص الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري الممتاز

ويمتلك الفارس الأبيض فرصة كبيرة للحصول على لقب الدوري الممتاز لكن في هذة الحالة لابد أن يتعثر المارد الأحمر في مباراتين على أقل تقدير مع عدم تفريط النادي الأبيض في أي نقطة خلال الـ 7 مواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ، حيث يتبقى للفارس الأبيض مواجهات كلا من : غزل المحلة والاتحاد السكندري والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي على الترتيب.

وفي ظل الأرقام المميزة التي يحققها الفارس الأبيض هذا الموسم حيث حقق الفوز في 18 مباراة من أصل 27 مواجهة خاضها الفريق الأبيض ، وتعادل في 7لقاءات بينما تلقى الخسارة مباراتين.

فرص التتويج بالدوري الممتاز

وحسم لقب الدورى لصالح الزمالك يحتاج مزيدا من التركيز والفعالية في ظل صعوبة المواجهات السبعة المقبلة للفريق أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي على الترتيب ، مع ضرورة تعثر المارد الأحمر في مباراتين.

وخاض النادي الأهلي 21 مواجهة من أصل 34 مباراة يخوضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز ، حقق الفوز في 13 لقاء ، بينما تعادل المارد الأحمر في 6 مواجهات وخسر مباراتين قبل مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها في التاسعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.

فرص الأهلي في التتويج بالدوري الممتاز

ويتبقى للنادي الأهلي 13 مواجهة في الدوري الممتاز ، لابد أن يحقق المارد الأحمر الفوز في كل المباريات المقبلة إذا اراد تحقيق بطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي ، بينما إذا فقد الفريق الأحمر أي نقاط فإن فرص الفارس الأبيض في التتويج بالبطولة تزداد.

وتشهد النسخة الحالية احتمالية تتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري الممتاز والغائبة عن النادي منذ 2014/2015 في حالة تعثر المارد الأحمر مع فوز الزمالك في كافة المباريات المقبلة ، بينما أمام الأهلي فرصة كبيرة لتحقيق اللقب السادس على التوالي في حالة الانتصار في جميع المباريات دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

فرص الفرق الأخرى في التتويج بالدوري

بخلاف الأهلي والزمالك ، ياتي بيراميدز والمصري في المراتب المرشحة للتتويج ببطولة الدوري الممتاز لكن بنسبة ضئيلة للغاية قد تصل للمستحيل ، حيث يحتاج بيراميدز للفوز في العشر مواجهات المتبقية له مع خسارة الزمالك و الأهلي كافة المباريات المقبلة ، وهو شئ صعب أن يحدث مع قطبي الكرة المصرية.