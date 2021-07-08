/639607/صدمة-مدوية-في-الزمالك-بسبب-مدرب-السلة-تفاصيل

أكد أوجستي بوش المدير الفني لرجال سلة الزمالك قراره بعدم تمديد تعاقده مع الفريق، ويوجه الشكر لرئيس النادي، لجماهير الحب، والدعم الذي تلقيه في الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أوجستي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في هذا اليوم أعلن قراري بعدم تمديد تعاقدي مع الزمالك".

وأضاف "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة".

واختتم:”ويشكر ادارة النادي بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني المعاون له واللاعبين على إلتزامهم وتركيزهم على أهدافهم المشتركة والنجاح فيها ويشكر جمهور الزمالك على حبهم ودعمهم

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.

بدأ أول موسم لبطولة دوري السوبر عام 1972/1973، واستطاع فريق الجزيرة التتويج بالبطولة في موسمها الأول، ثم قام فريق الزمالك بالسيطرة عليها لمدة عدة سنوات، حيث توج الفريق الأبيض بالبطولة في مواسم 1973-1974 و 1974-1975 و 1975-1976 و 1976-1977 و 1977-1978، ثم ظهر فريق الاتحاد السكندري، وألغى هيمنة الزمالك على البطولة، حيث توج زعيم الثغر بالبطولة موسم 1978-1979، ثم عاد فريق الزمالك للتويج بالبطولة مرة أخرى في موسم 1979-1980، بالإضافة إلى موسم 1980-1981.

هيمنة زعيم الثغر على البطولة

قام فريق الاتحاد السكندري، بكسر هيمنة الزمالك على البطولة مرة أخرى، وتمكن "سيد البلد"، بالتتويج بالبطولة في موسم 1981-1982، و موسم 1982-1983، بالإضافة إلى موسم 1983-1984، وقرر اتحاد السلة بعدم استكمال بطولة دوري السوبر لعام 1984/1985، ليعود فريق الاتحاد السكندري ويتوج ببطولة دوري السلة لموسم 1985-1986، و 1986-1987.

واستطاع فريق الزمالك الثأر من فريق الاتحاد السكندري، والتتويج بالبطولة الثامنة له في تاريخه في موسم 1987/1988، وشهد موسم 1988-1989، ظهور النادي الاهلي بطلا لسوبر الدوري للمرة الأولى في تاريخه، ثم توج فريق الاتحاد السكندري بموسم 1989-1990، ليعود الزمالك ويتوج بالبطولة للمرة التاسعة له في تاريخه لموسم 1990-1991، وتوج الاتحاد مجددا بموسم 1991-1992.

عودة فريق الجزيرة إلى التتويج

عاد فريق الجزيرة مرة أخرى إلى التتويج ببطولة دوري السوبر، حيث أنه حصل على أول نسخة في تاريخ البطولة، وحسم فريق الجزيرة اللقب مرتين متتاليين في مواسم 1992-1993، و 1993-1994، ليعود الاتحاد السكندري ويفوز بنسخة موسم 1994-1995 مجددا.