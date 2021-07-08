/639610/عاجل-تأجيل-مباراة-بيراميدز-وسموحة-في-كأس-مصر

أعلنت إداراة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل مباراة فريق بيراميدز وفريق سموحة، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والتي كان من المقرر أن إقامتها يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، وتم تأجيلها إلى موعد يحدد فيما بعد، ويعرض دوت الخليج نتيجة أخر مباريات فريق سموحة وفريق بيراميدز.

أخر مواجهات فريق سموحة وبيراميدز في الدوري

يذكر أن أخر مباراة لفريق سموحة في بطولة الدوري الممتاز، انتهت بهزيمته برباعية نظيفة أمام النادي الأهلي، بينما انتهت أخر مباراة لفريق بيراميدز في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق إنبي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يلتقي مع منافسه فريق الإنتاج الحربي، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، وتدخل تلك المباراة ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، من ضمن 24 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر في 12 4 مباريات، بينما تعادل في 12 مواجهة، وعلى الجانب الأخر يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، من ضمن 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وخسر في 14 لقاء، بينما تعادل في 9 مباريات، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للفريقين:

التشكيل المتوقع لبيراميدز

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

خط الدفاع : أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط : عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - عبدالله السعيد - إيريك تراوري.

خط الهجوم : دودو الجباس.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي

حراسة المرمى : أحمد يحيى.

خط الدفاع : إسلام جابر - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - محمد طارق.

خط الوسط : حسن سوسته - عبدالرحمن أسامه - علاء سلامة - حميد مكامي - مصطفى البدري.

خط الهجوم : محمد طلعت.