/639611/فيلم-وقفة-رجالة-يتصدر-قائمة-الأعلي-ايرادات-بالسعودية

حقق فيلم «وقفة رجالة» المصري للفنان بيومي فؤاد نجاحا ساحقا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بتحقيق ايرادات قياسية مثلت أعلى الايرادات في دور العرض السينمائية في تاريخ السعودية.

دوت الخليج يكشف اكتساح وقفة رجالة دور العرض السينمائية بالسعودية

حصد فيلم «وقفة رجالة» أعلى الايردات في تاريخ المملكة السعودية وذلك ببيعه أكثر من مليون تذكرة، رغم اجراءات فيروس كورونا والتي تنص علي تحديد 50% من سعة القاعات فقط.

وكشف الاعلامي نواف السبهان أن «وقفة رجالة» حقق أرقاما قياسية، موضحا أن الطلب علي مبيعات التذاكر في تزايد مستمر وأن عدد السينمات في المملكة وصل إلى 39 دار تضم 385 شاشة عرض، مؤكدا أنه في نهاية العام الجاري 2021 ستصل عدد دور العرض السينمائي إلي 70 دار سينما.

ايرادات فيلم وقفة رجالة بمصر

وانطلق فيلم «وقفة رجالة» في مصر منذ يوم 14 يناير الماضي، وحقق خلال تلك الفترة ايرادات وصلت الى 25 مليون جنيه، والعمل من بطولة سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «وقفة رجالة» في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم الشنطة لبيومي فؤاد يغادر دور العرض

من ناحية أخرى، أخفق فيلم “الشنطة” للفنان بيومي فؤاد في السينمات، لذا قرر عدد كبير من دور العرض السينمائية رفع الفيلم من صالتها بعدما حقق 411 جنيه، والذي يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، وتم تصويره ما بين القاهرة ودبي، ويقدم عمر كمال أغنية دعائية للفيلم.