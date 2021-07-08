«مبيخلفشي»..الحكاية الكاملة لـ«عنتيل الصعيد»...«تحريات رسمية لـ دوت الخليج »

/639614/مبيخلفشيالحكاية-الكاملة-لـعنتيل-الصعيدتحريات-رسمية-لـ-تحيا-مصر

تصدرت واقعة انتشار صور وفيديوهات جنسية، مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، الشهيربـ«عنتيل الصعيد»، أو عنتيل «بني مزار»، والمتهم فيها "أ. و" 43 سنة، بمواقعة وممارسة الجنس مع مجموعة من السيدات في مدينة بني مزار بالمنيا.

تحريات رجال المباحث

وكشفت التحريات رجال مباحث مديرية أمن المنيا، أن المتهم "أ.و" انتحل صفة طبيب، وهو حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة المنيا، وأنه توجه بالسفر إلى إيطاليا وظل بها عدة سنوات، وحدثت خلافات في حياته الزوجية، عندما كشفت زوجته خيانته لها مع عشيقته، كما أنها طلبت الإنفصال منه بعد مشاكل متكررة كان السبب فيها أنه لا ينجب.

طبيب علاج طبيعي

أوضحت التحريات أيضًا، أن المتهم قام بفتح مركز علاج طبيعي كبيرًا، ومن هنا بدأت معرفته بالسيدات ونشبت علاقات غير شرعية بينهم، وقد انتحل العنتيل صفة «طبيب علاج طبيعي»، لكن خلال فترة انتشار فيروس كرورنا المستجد كوفيد19، وأغلق مركز العلاج بسبب الخسائر التي تلقاها.

وأضافت التحريات: "أنه عمل في تجارة الكمامات و الكحوليات والكمامات، واستدعى شابا ليتولى بعض الأمور المتعلقة بالحسابات، ولكن الشاب عثر على فلاشة بداخلها بعض الفيديوهات الجنسية، مع بعض السيدات، فتوجه الشاب إلى شقيقه الأكبر وأبلغه بما وجده في العمل، وبدأ شقيق الشاب يساوم المتهم، وبدأ في إرسال مقاطع الفيديو له، وطالبه بمبلغ مالي مقابل حذف هذه المقاطع الجنسية.

مقطع فيديو

فرفض المتهم الامتثال له، فأنشأ في أعقاب ذلك الحساب المُشار إليه، ونشر بعض مقاطع الفيديو، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبه، وقرر عمل صفحة على تويتر، وحمل بعض الصور مقتطعة من الفيديوهات مع تظليل وجوه السيدات.