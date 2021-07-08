/639617/روبي-تمتنع-عن-الزواج-وتبحث-في-جريمة-قتل-بمسلسل-شقة-6

اقتربت الفنانة روبي من استئناف تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد بعنوان «شقة 6»، والمقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد الرقمية.

دوت الخليج يكشف هوية الشخصية التي تجسدها الفنانة روبي بمسلسل «شقة 6».

دوت الخليج يكشف شخصية روبي بمسلسل شقة 6

وتلعب روبي دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل خلال أحداث مسلسل «شقة 6»، كما أنها ضد فكرة الزواج وتمتنع عنه.

قصة مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

روبي تعود للغناء بألبوم حتة تانية

يذكر أن روبى عادت إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم «حتة تانية»، والذى أحدث ضجة عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحه، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.