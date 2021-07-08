/639618/عاجل-إستقالة-أوجوستي-بوش-عن-تدريب-فريق-سلة-الزمالك

قرر الإسباني أوجوستي بوش المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، إستقالته من تدريب الفريق، والإكتفاء بتلك الفترة داخل جدران القلعة البيضاء.

المدير الفني لكرة سلة الزمالك يعلن رحيله عن تدريب الفريق

نشر المدرب الإسباني أوجوستي بوش، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر، أنه قرر الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، متمنيا للفريق كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.

استطاع الإسباني بوش من تحقيق العديد من النتائج الإيجابيه مع فريق كرىة السلة بنادي الزمالك، حيث أنه أحدث طفرة غير مسبوقة في تاريخ الفريق الأبيض، وتمكن من التتويج بالبطولة الأغلى في إفريقيا وهي بطولة دورسي أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى دوري السوبر، ويذكر أن فريق كرة السلة بنادي الزمالك، تأهل إلى بطولة إفريقيا، بعدما استطاع التتويج ببطولة دوري السوبر موسم 2018-2019، ونجح أوجوستي بوش في قيادة فريق كرة السلة بنادي الزمالك بالتتويج ببطولة إفريقيا، ويعرض دوت الخليج لحظات وداع بوش للاعبي الزمالك:

أوجوستي بوش يودع لاعبي الفريق الأولك لككرة السلة بنادي الزمالك

ووجه المدرب الإسباني الشكر لكل اللاعبين على الأداء طوال الموسم المنصرم، كما وجه الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم للفريق في الفترة الماضية.

وفاز فريق السلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5، باللقاء الذي أقيم الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، استطاعوا التتويج ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.

اللقب الثاني للزمالك

وحصد الزمالك اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.