الخطيب يستقبل وفد جامعة بني سويف بمقر النادي الأهلي بالجزيرة «صور»

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محمود الخطيب، رئيس النادي استقبل ظهر اليوم بمقر الجزيرة وفدا من جامعة بني سويف برئاسة الدكتور أسامة سعيد عبد الصادق، عميد كلية التجارة، وذلك لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة على الانجازات التي حققها النادي في الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الوفد بتقديم درع محمود الخطيب تقديراً لدورة الكبير في رفع اسم النادي الأهلي والرياضة المصرية في المحافل الخارجية.

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفيز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز علي نظيرة الترجي التونسي وفي هذا الإطار يبحث الكثير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة، وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

وطلب وفد الجامعة، من رئيس النادي الأهلي الموافقة على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، بما يخدم قاعدة الشباب الكبيرة في بني سويف وبين طلاب الجامعة بشكل عام. وفي ختام الزيارة، قام الكابتن الخطيب بتقديم درع النادي وقميص الفريق الأول لكرة القدم إلى وفد الجامعة الذي ضم أيضًا، الدكتور معاذ الشاهد، المشرف العام على النشاط الطلابي بالكلية، وأبوالقاسم جابر، مسئول النشاط الرياضي، ومحمود سامح، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة.