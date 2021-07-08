عاجل.. السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة بيكتل الأمريكية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذى لشركة بيكتل الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بمسؤولى شركة بيكتل العالمية مؤكدا على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم فى تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مجمل نشاط شركة بيكتل العالمية فى مصر والممتد منذ عقود فى عدة قطاعات، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل المشروع القومى المزمع إقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل لإنشاء مجمع للبتروكيماويات فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذى يعد الأضخم من نوعه فى المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 7.5 مليار دولار.

كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها فى مصر، خاصةً فى مجالى الطاقة والنقل، وذلك على خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفى ضوء ما تتمتع به مصر حالياً من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانىء عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجارى الأهم فى العالم، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذى الصادر من أعلى مستوى فى الدولة، وهى عوامل تمثل فى محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها فى المنطقة.

ومن جانبه، أشاد رئيس شركة بيكتل بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تولى الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك فى ضوء المناخ الاستثمارى الإيجابى الحالى فى البلاد، وامتداداً لمشروعات الشركة الناجحة فى مصر على مدار خمسون عام، بالإضافة إلى ما تتمتع به القطاعات التنموية فى مصر من فرص كبيرة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتطوير هذه القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة، فضلًا عن قطاع الطاقة نظراً لما تحظى به مصر من كافة المقومات اللازمة لإنجاحه، بما فيها الموقع الجغرافى المتميز، والاكتشافات فى مجالى البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، وكذا مشروعات التعاون الإقليمى الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.