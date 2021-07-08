عقد المواطنة و7 محاور فى مؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية الـ 32

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثانى والثلاثين تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، تأكيدًا لأهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء، وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ لعقد المواطنة والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.





ويتناول المؤتمر 7 محاور وهى: المحور الأول: مشروعية الدولة الوطنية، والمحور الثانى: ضوابط عقد المواطنة، بينما يتناول المحور الثالث، التسامح الدينى. ويدور المحور الرابع حول مكانة المرأة فى الدولة الوطنية، والمحور الخامس، لعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، والسادس عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعى. أما المحور السابع والأخير، حول التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمى. ومن المقرر منح جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأفضل البحوث المشاركة فى المؤتمر. وعلى الراغبين فى المشاركة البحثية من داخل مصر أو خارجها ملء النموذج المرفق فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه على موقع الوزارة "أوقاف أونلاين". والرد على المحاور المقبولة للمشاركة فور اجتماع اللجنة المنظمة ومراجعتها للموضوعات المقدمة.

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