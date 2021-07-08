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صور.. التعليم العالى والتضامن: إعداد القيادات الشبابية ليكونوا سفراء للتطوع

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محمد صابر 2021-07-08 15:51 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، بشأن بدء فعاليات فوج إعداد القيادات الشبابية بالمعاهد العليا والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، والقائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى، والاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، وذلك تحت شعار (سفراء التطوع)، خلال الفترة من 7 - 10 يوليو الجارى.

وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تدريب طلاب المعاهد العليا والمتوسطة ليكونوا سفراءً للتطوع، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية.

ولفت التقرير إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن العديد من البرامج وورش العمل عن دور الصندوق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وقانون الكشف المبكر عن المخدرات والتعريف بخدمات الخط الساخن وأنواع المخدرات المستحدثة وتأثيرها السلبى على المتعاطى، بإشراف الدكتور عبدالمنعم الجيلانى، والدكتور حسام الدين مصطفى وكيلا معهد إعداد القادة.

وأوضح التقرير، أن البرنامج التدريبى يتضمن إقامة بطولة للألعاب الإلكترونية، كما يشمل برنامج رياضى ترفيهى وفنى وحفل ختام للدورة، ويُختتم البرنامج بتوزيع شهادات إتمام البرنامج.

إعداد القيادات الشبابية


ونوه التقرير إلى أن فعاليات الافتتاح تضمنت إلقاء كلمات لكل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، وإبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق، وأحمد فرج رئيس الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جدير بالذكر أن هذه الفاعلية تعتبر الأولى من حيث التنظيم والفئة المُستهدفة بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى والاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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