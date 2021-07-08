صور.. التعليم العالى والتضامن: إعداد القيادات الشبابية ليكونوا سفراء للتطوع

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وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تدريب طلاب المعاهد العليا والمتوسطة ليكونوا سفراءً للتطوع، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية.
ولفت التقرير إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن العديد من البرامج وورش العمل عن دور الصندوق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وقانون الكشف المبكر عن المخدرات والتعريف بخدمات الخط الساخن وأنواع المخدرات المستحدثة وتأثيرها السلبى على المتعاطى، بإشراف الدكتور عبدالمنعم الجيلانى، والدكتور حسام الدين مصطفى وكيلا معهد إعداد القادة.
وأوضح التقرير، أن البرنامج التدريبى يتضمن إقامة بطولة للألعاب الإلكترونية، كما يشمل برنامج رياضى ترفيهى وفنى وحفل ختام للدورة، ويُختتم البرنامج بتوزيع شهادات إتمام البرنامج.
ونوه التقرير إلى أن فعاليات الافتتاح تضمنت إلقاء كلمات لكل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، وإبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق، وأحمد فرج رئيس الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
جدير بالذكر أن هذه الفاعلية تعتبر الأولى من حيث التنظيم والفئة المُستهدفة بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى والاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.
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