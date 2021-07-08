السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات بعربات (تحيا مصر)

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة " تحيا مصر" وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 10/7/2021 والقطارات هى : 142/ 1111 /1110/141 ، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات (تحيا مصر ) ، والذى يأتى فى إطار الخطة التى تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب .
وأضافت الهيئة أنه تقرر أيضاً إختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بمحطة القاهرة وذلك إعتبارا من يوم 13/7/2021 على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءاً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءاً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ً ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءاً.
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