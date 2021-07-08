بداية من الإثنين.. ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 الأمر الاكثر بحثًا حاليًا من الموظفين بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه زيادة مرتبات شهر يوليو 2021 تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك في جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2021 وكذلك العلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الإضافي.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021، للعاملين بالدولة بجانب مرتبات جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بدءًا من 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى ، تقديم موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021، عن أكثر من شهر وهو يوليو الجاري و شهر أغسطس المقبل و شهر سبتمبر في جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2021.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2021

قسمت الوزرات والهيئات والجهات التابعة جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2021 على خمسة أيام، وتبدأ مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى ATM وفق موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 بالمنظومة المالية الإلكترونية، وشدد على الجهات الإدارية إخطار العاملين ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات ATM، لتخفيف الاعداد من أجل المحافظة أن يصاب شخص بكورونا.

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

وكان قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم وضع ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات في جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2021.

ميعاد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

ميعاد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة سيكون يوم 17 أغسطس ، وبدء زيادة مرتبات شهر يوليو 2021 في 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 22 و23 أغسطس، ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26، و27 سبتمبر.