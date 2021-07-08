/639621/السوشيال-ميديا-يكشف-المتحرش-طبيب-بيطري-يتحرش-بفنانة-بوسط-البلد-وأم-تقتل-ابنها-لكشف-علاقتها-الجنسية-بشقيقة-بكفر-الشيخ

شهدت المحروسة عدة قضايا انتشرت في الساعات الأخيرة وهى ظاهرة التحرش، وكانت كاميرا المراقبة هي الوسيلة لفضح المتحرش وذلك من خلال رواد التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، حيث يقوموا بتداولة وانتشارها بشكل سريع، في صفحات «فيسبوك» وغيرها من مواقع أخرى وأبرزها « أم تقتل طفلها بعد مشاهدتها في وضع مخل مع شقيقه،إحالة 3 شباب للجنايات بتهمة التحرش بفتاةبالمحلة الكبرى،طبيب بيطري يتحرش بفنانة بوسط البلد ».

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل قضايا اليوم الخميس

مقتل طفل على يد أمه بكفر الشيخ

«جثة طفل» أعلى منزل في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، تكشف أحداث قضية بشعة شغلت الرأي العام، لكونها تعتبر الأولى من نوعها، بحسب ما ذكره مصدر بالطب الشرعي، أنه قبل سنة ونصف كان يعمل طبيبا شرعيا بالمحافظة، وفي خلال ذلك انتدب من قبل النيابة العامة لتشريح جثة طفل في العقد الثاني من العمر، عثر عليها مقيدة أعلى سطح المنزل المقيم به، و اتضح من خلال التشريح أنه تعرض للتعذيب، ومنع عنه الشراب و الطعام حتى توفي. وقال المصدر، أنه من خلال مستندات القضية التي ترسل مع الجثة لبيان هل أقوال المتهم تتطابق مع تقرير الصفة التشريحية من عدمه، أتضح أن والدة الطفل الضحية، بمساعدة شقيقة الأكبر وراء ارتكاب الواقعة.

تحقيقات المباحث

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث في واقعة جثة طفل أعلى سطح منزل، أن الطفل كان يقيم مع والديه وشقيقة الأكبر في كفر الشيخ، وقبل فترة ليست بالقليلة خلعت الأم والده، وتركت المنزل، وانتقلت إلى قرية أخرى لتقيم بها هي وابنيها.

كما أوضحت التحقيقات إلى أن الأم كانت على علاقة جنسية بابنها البكري، وأنه السبب الرئيسي وراء خلع زوجها، حتى تقيم تلك العلاقة معه دون خوف من افتضاح أمرها.

وضع مخل للآداب

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل الضحية كان يلعب خارج المنزل، وأراد بعض النقود لشراء بعض الحلوى من صاحب محل بجوار المنزل، وفتح باب البيت، ودخل غرفة والدته لطلب النقود؛ فإذا به يشاهدها وشقيقه الأكبر، في وضع معاشرة كاملة، فعاتبته أمه وأعطته النقود وخرج.

وعندما عاد الطفل لم يجدهما، فنظر تحت سرير النوم في غرفة أمة، فشاهدهما في وضع مخل، وبدون ملابس عاريًا، فطلبت الأم من شقيقه الأكبر أن يقيده بالحبل ، ووضعه أعلى سطح المنزل حتى لفظ أنفاسة الأخيرة وسقط جثة هامدة على الأرض.

وفي محاولة لإخفاء جريمتهما البشعة، ذهبا إلى مفتش الصحة لاستخراج تصريح بالدفن، لكنه طلب أن يكشف على الطفل المتوفى، وبالكشف أتضح وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطرت رجال مباحث كفر الشيخ.

إحالة 3 شباب للجنايات بتهمة التحرش بفتاةبالمحلة الكبرى

أمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الخميس، بإحالة 3 شباب إلي محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي فتاة بالسباب ومحاولة التحرش بها أثناء سيرها في منطقة الجمهورية في المحلة الكبرى.

البداية ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغ من «ع .ا .م»،49 عامًا، سكرتير بالنيابة العام بتعرض ابنته الصغري «ه.ع .ا» 18 عامًا، لواقعة تحرش خلال سيرها بالطريق العام، حيث تطاول عليها 3 شباب وحاولوا مسك يدها وشرعوا في التعدي بالضرب عليها ولكمها في وجهها وإيقافها لمنعها من السير وإغاثة المواطنين لها بمنطقة الجمهورية .

فريق بحث جنائي

وأوصي مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم القبض على المتهمين الثلاثة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي والتحرش بالفتاة بعدما قامت بسبهم ومحاولة الإعتداء عليهم حال سيرها بأحد شوارع منطقة الجمهورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

طبيب بيطري يتحرش بفنانة بوسط البلد

غرمت محكمة جنح قصر النيل، مساء أمس الأربعاء، طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لتصويره الفنانة زينب غريب من الخلف، خلال سيرها في منطقة وسط البلد، وقبض عليه وحوكم، لتصدر المحكمة حكما بالغرامة عليه.

بداية الواقعة

البداية كانت منذ 30 يومًا، تحديدًا في مايو الماضي، حيث كشفت الفنانة زينب غريب، عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري، خلال منشور دونته عبر حسابها على «فيسبوك»، حكت خلاله تفاصيل الواقعة.

قائلة: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط».

وأضافت: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش، تتدافع عن ابنها وتنسي إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم، وأتنازل عن حقي، ولا أقول لها يا حاجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب».

طبيب بيطري وأمه ساومتني

وكشفت زينب غريب، عن هوية المتحرش: «الأغرب إنه دكتور بيطري، وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه»، وتحدثت عن العرض التي تلقته من والدة الطبيب المتحرش، قائلة: «دي كمان عرضت عليا تعويض مادي.. بس حسيت إني بالكيلو ومين هدفع أكتر»، وأعلنت اتخاذ إجراء قانوني: «عملت المحضر، ده اللي حصل، وبعد 8 ساعات إجراءات عايزني أتنازل».

زينب غريب تظهر بالملابس ذاتها التي صورها وهي ترتديها

ظهرت الممثلة «زينب» في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرتدية نفس الملابس التي ارتدتها وقت تعرضها للتحرش، لتروي كواليس الواقعة: «بعمل الفيديو بخصوص قضية التحرش اللي تعرضت لها من فترة.

أولًا إيه القصة من الأول: كنت ماشية 9 الصبح في وسط البلد وسمعت صوت حد ماشي ورايا، وقبل ما أوصل للعربية لقيت حد ماسك الموبايل بيصور جسمي من ورا، مسكت في التيشرت بتاعه، وحاول يهرب ويزعق، وبسرعة حد من الأمن جه، وروحنا القسم ولقيته مصورني 3 صور بأحجام مختلفة، وهو عارف بيعمل إيه».

مكنش يعرف إني ممثلة

أكملت الفنانة زينب غريب في مقطع الفيديو: «صورني وماشفش وشي، يعني ميعرفش إني ممثلة.. وده كان بيصور بنت من ضهرها 9 الصبح.. وقعدت 8 ساعات في النيابة، هو دكتور بيطري مراقب جودة لحمة.. اليوم دا زادني غضب، لأني عرفت إنه متجوز ووالدته جت بتساومني، وتطلب مني أتنازل عن القضية، وعرضت عليا فلوس.. بتدافع عن ابنها وناسية إني في مقام بنتها برضوا».

«عنتيل المنيا » .. ممارسة الجنس مع 20 سيدة

تصدرت واقعة انتشار صور وفيديوهات جنسية، مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، الشهيربـ«عنتيل الصعيد»، أو عنتيل «بني مزار»، والمتهم فيها "أ. و" 43 سنة، بمواقعة وممارسة الجنس مع مجموعة من السيدات في مدينة بني مزار بالمنيا.

تحريات رجال المباحث

وكشفت التحريات رجال مباحث مديرية أمن المنيا، أن المتهم "أ.و" انتحل صفة طبيب، وهو حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة المنيا، وأنه توجه بالسفر إلى إيطاليا وظل بها عدة سنوات، وحدثت خلافات في حياته الزوجية، عندما كشفت زوجته خيانته لها مع عشيقته، كما أنها طلبت الإنفصال منه بعد مشاكل متكررة كان السبب فيها أنه لا ينجب.

طبيب علاج طبيعي

أوضحت التحريات أيضًا، أن المتهم قام بفتح مركز علاج طبيعي كبيرًا، ومن هنا بدأت معرفته بالسيدات ونشبت علاقات غير شرعية بينهم، وقد انتحل العنتيل صفة «طبيب علاج طبيعي»، لكن خلال فترة انتشار فيروس كرورنا المستجد كوفيد19، وأغلق مركز العلاج بسبب الخسائر التي تلقاها.

وأضافت التحريات: "أنه عمل في تجارة الكمامات و الكحوليات والكمامات، واستدعى شابا ليتولى بعض الأمور المتعلقة بالحسابات، ولكن الشاب عثر على فلاشة بداخلها بعض الفيديوهات الجنسية، مع بعض السيدات، فتوجه الشاب إلى شقيقه الأكبر وأبلغه بما وجده في العمل، وبدأ شقيق الشاب يساوم المتهم، وبدأ في إرسال مقاطع الفيديو له، وطالبه بمبلغ مالي مقابل حذف هذه المقاطع الجنسية.

مقطع فيديو

فرفض المتهم الامتثال له، فأنشأ في أعقاب ذلك الحساب المُشار إليه، ونشر بعض مقاطع الفيديو، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبه، وقرر عمل صفحة على تويتر، وحمل بعض الصور مقتطعة من الفيديوهات مع تظليل وجوه السيدات.