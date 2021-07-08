/639628/رئيس-خارجية-النواب-جلسة-مجلس-الأمن-حول-السد-الاثيوبى-ستكشف-عن-مواقف-الدول-الداعمة-لمصر

أكد كريم عبدالكريم درويش،رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، ان عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس يمثل انجازا للدبلوماسية المصرية والعربية ،مشيرا إلى أن مصر والسودان بذلتا جهودا على عدة مسارات اولها، توحيد الموقف العربى من الحقوق المصرية السودانية، وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزارى العربى، بهذا الشأن،والذى نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية للتواصل ودعم الموقف المصرى والسودانى دوليا واقليميا .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب كريم درويش بشأن اجتماع مجلس الامن الخاص بسد النهضة

اجتماع مجلس الأمن اليوم

واردف النائب كريم درويش،رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، ان الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة للتواصل مع اشقاءها الافارقة، فى ضوء رغبة الطرف الاثيوبى فى احداث انقسام عربى افريقى،لافتا إلى نجاح مصر وقيادتها فى ابراز قضيتها العادلة مع اشقاءها الافارقة وتحديدا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحادى الافريقى .

جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية لأهمية الدور الذى قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الامن، فى التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الاطراف فى استئناف مفاوضات وفق جدول زمنى محدد، يفضى لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الاجراءات الاحادية .

ونوه كريم عبدالكريم درويش، ان جلسة مجلس الامن المقررة اليوم سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان،وما اذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والامن الدوليين .

وختم درويش بان القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد امنا قوميا مصريا وعربيا .