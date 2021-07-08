إعلام النواب يوجهون الشكر للرئيس ويؤكدون: بشاير الخير يقضى على العشوائية ويحقق الارتقاء الأسرى والمادى والثقافى«صور»

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خلال زيارتهم لمشروع بشاير الخير بالإسكندرية

زار الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلمانى، وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، امس الأربعاء مشروع بشاير الخير، الذى افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مرحلته الثالثه فى 12 مايو 2020، وتفقد الوفد البرلمانى المشروع بمراحله الثلاث موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى لايدخر جهدا لتحقيق التنمية الشامله فى كافة المجالات.

دوت الخليج يرصد زيارة وفد لجنة اعلام النواب لمشروع بشاير الخير بالاسكندرية

بشاير الخير بالاسكندرية

وأوضح النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشروع إعجاز وهدية من الرئيس ويحقق الهدف المرجو منه، من خلال تحويل المناطق العشوائية إلى مدن متكاملة الخدمات وذو تنسيق حضارى وثقافى ،حيث أن مشروع بشاير الخير 1 و2 و3 وفر السكن الآدمي ل1600 أسرة بما يعادل 16000 مواطن من قاطني العشوائيات، ساهمت كذلك في تدريب الشباب على الحرف المختلفة وتوفير فرص عمل لهم داخل المشروع أو في مصانع وشركات رجال الأعمال، علاوة على توفير مسكن حضاري مجهز بالكامل لسكان العشوائيات.

منطقة غيط العنب

من جانبه أكد العقيد احمد عبدالعزيز المدير الإدارى مدير الموارد البشرية للمشروع 1 و2 ان مشروع بشاير 1 فى مرحلته الاولى، افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 سبتمبر عام 2016، والذي يعد مشروعًا متكاملًا للتطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، والتى تم تطويرها خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ18 شهرًا.

ويضم المشروع الذي يقع على مساحة 12 فدانًا بجوار ساحة غيط العنب مجمعًا سكنيًا حضاريًا لأهالى المنطقة، يشمل 17 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بمساحة 92 مترًا لكل وحدة، وتستوعب ما يزيد عن 8000 فرد من أهالى المنطقة.

المشروعات الصغيرة

كما يضم المشروع مسجدا، ومستشفى بطاقة 175 سريرا، ومركز للتدريب المهنى والتشغيل يضم 17 ورشة تعليمية و6 قاعات دراسية، فضلًا عن 58 محلًا تجاريًا سيتم استغلالها فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سوق تجارى، وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز لذوى لاحتياجات الخاصة.

حياة كريمة

واضاف "عبدالعزيز" يعد مشروع بشاير الخير 2، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر ديسمبر عام 2018، امتداد لمشروع بشاير الخير 1، ويتكون المشروع من 37 عمارة بإجمالي 1869 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز توفر الحياة الكريمة لحوالي 10 آلاف مواطن بالإضافة إلى 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني.

مشروع بشاير الخير 2

ويشمل المشروع على مسطح تجاري بمساحة 17 ألف متر مربع يتكون من 338 محلا تجاريا متوسط مساحة المحل 32 مترا تقريبا بالدور الأرضي، و13 مولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بالدور الأول علوي وطرق اسفلتية بطول 250 مترا، بالإضافة إلى 15 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.

العشوائيات

وعن بشائر الخير ٣ أكد "عبدالعزيز" أنه يوم 12 مايو 2020.. افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير"، والذي يأتي استكمالاً لمشروعي بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2 لتسكين قاطني العشوائيات، كهدية من الرئيس للشعب السكندري.

يعد المشروع نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ويستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢.

وأشار "عبدالعزيز" ان هناك مجمع مساحات خضراء على ٨ افدنه ونصف وهناك فصول بمحو الاميه وان مخووامية ٦٨ مواطن ونعمل على الارتقاء بالمستوى الثقافى والمادى للقضاء على السلوكيات الضارة ونعمل على أحداث أمنية شامله للمكان وقمنا بمواجهة البطالة ل٢١٣٧ شاب وفتاه من خلال تسليمهم محلات وأوضح مدير الموارد البشريه أفتتحنا مركز لمكافحة الإدمان من شهر فبراير الماضى وتم علاج ١١٠ حاله كنا قمنا بالكشف على ٦٤١٥ سيدة لمواجهة سرطان الثدى والقضاء على فيروس سى فى المنطقه حيث لايوجد اى مريض كبد ببشاير الخير مما نقيم احتفالات دورية باباموالنثاليه ولدينا ٤٠ صورة تحكى عن كل فلعيله نقيمها لتشجيع الأسر .

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنه والنائبه نشوي الديب والنائبة امل سلامه والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر والنائبه فاطمة سليم والنائبه رانيا الجزايرلي والنائبه شيماء حلاوة.