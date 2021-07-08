سمير كمونة ضيف استديو دوت الخليج لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

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يحل سمير كمونة لاعب المارد الأحمر السابق ضيفا على استديو دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان وذلك من أجل تحليل كل ما يخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات السادسة والعشرون المؤجلة لمنافسات الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سمير كمونة ضيف استديو مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري

ويتطرق سمير كمونة مع عبدالناصر زيدان للحديث عن الأمور الفنية والتكتيكية خلال مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز في إطار خوض المارد الأحمر مواجهاته المؤجلة.

ويشرح كمونة فرص النادي الأهلي في الفوز ببطولة الدوري الممتاز بجانب تحليل الأداء الدفاعي للقلعة الحمراء منذ قدوم بدر بانون لاعب منتخب المغرب لكرة القدم والذي من المقرر عودته من جديد لتشكيلة المارد الأحمر بعد انتهاء عقوبة الحصول على ثلاث انذارات.

سمير كمونة ضيف استديو مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن ينطلق استديو مباراة الأهلي وسموحة من موقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان لمناقشة أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم.

ويأتي هذا في إطار حرص موقع دوت الخليج الدائم على إستضافة أبرز نجوم الساحة الرياضية والفنية وبالتأكيد الشق السياسي والبرلماني ، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به الموقع في كافة المجالات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق – ياسر ابراهيم – رامي ربيعة – علي معلول. خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية. خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وجاءت القائمة كالأتي: في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.