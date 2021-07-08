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الأسبوع المقبل.. رياضة النواب تعرض نتائج زيارتها الي الدقهلية والشرقية علي وزير الشباب

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اختتم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارته الميدانية لمحافظتي  الدقهلية والشرقية التي  استغرقت ٣ أيام، بلقاء جماهيرى بقرية البجلات مركز منية النصر بالدقهلية نظمه النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، وشارك فيه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمنية النصر.

الإهتمام بمراكز الشباب

وأكد النائب السيد سمير، ضرورة الإهتمام بمراكز الشباب نظرا لأهميتها في تنمية وبناء الشباب.

وشهد اللقاء استعراض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، المشكلات التي تعاني منها تلك المراكز والتي تتمثل في عدم صيانة الملاعب وعدم إستكمال إنشاء الملاعب ومشروعات التطوير ببعض المراكز.

وأعلن الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة أخطرته بإنهاء مشكلة ملعب قرية البجلات التي سبق وتقدم النائب السيد سمير بطلب إحاطة بشأنها، مؤكدا بأن المعلب سيتم صيانته وتجديده الأسبوع المقبل.

واكد حسين، إن ما تم استعراضه خلال اللقاء من مشكلات سيتم تناولها في لجنة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل مع باقي مارصدته اللجنة من طلبات خلال زيارتها الميدانية،  وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واضاف د محمود حسين، سنحصل علي توقيتات محددة لتنفيذ تلك الطلبات من جانب الوزارة، حتي يتم الانتهاء من كافة المشروعات.

وكان الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس ادارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، اكد ان وزارة الشباب ستنتهي خلال أقرب وقت من تلبية جنيه مطلبات نواب محافظتي الشرقية الدقهلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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