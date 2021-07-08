الأسبوع المقبل.. رياضة النواب تعرض نتائج زيارتها الي الدقهلية والشرقية علي وزير الشباب

/639638/الأسبوع-المقبل-رياضة-النواب-تعرض-نتايج-زيارتها-الي-الدقهلية-والشرقية-علي-وزير-الشباب
اختتم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارته الميدانية لمحافظتي الدقهلية والشرقية التي استغرقت ٣ أيام، بلقاء جماهيرى بقرية البجلات مركز منية النصر بالدقهلية نظمه النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، وشارك فيه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمنية النصر.
الإهتمام بمراكز الشباب
وأكد النائب السيد سمير، ضرورة الإهتمام بمراكز الشباب نظرا لأهميتها في تنمية وبناء الشباب.
وشهد اللقاء استعراض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، المشكلات التي تعاني منها تلك المراكز والتي تتمثل في عدم صيانة الملاعب وعدم إستكمال إنشاء الملاعب ومشروعات التطوير ببعض المراكز.
وأعلن الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة أخطرته بإنهاء مشكلة ملعب قرية البجلات التي سبق وتقدم النائب السيد سمير بطلب إحاطة بشأنها، مؤكدا بأن المعلب سيتم صيانته وتجديده الأسبوع المقبل.
واكد حسين، إن ما تم استعراضه خلال اللقاء من مشكلات سيتم تناولها في لجنة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل مع باقي مارصدته اللجنة من طلبات خلال زيارتها الميدانية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
واضاف د محمود حسين، سنحصل علي توقيتات محددة لتنفيذ تلك الطلبات من جانب الوزارة، حتي يتم الانتهاء من كافة المشروعات.
وكان الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس ادارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، اكد ان وزارة الشباب ستنتهي خلال أقرب وقت من تلبية جنيه مطلبات نواب محافظتي الشرقية الدقهلية.
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