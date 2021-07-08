رئيس خارجة النواب: جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة كاشفة لمواقف الدول

جدة - نرمين السيد - أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن عقد جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، يمثل إنجازا للدبلوماسية المصرية والعربية، فقد بذلت كلا من مصر والسودان جهودا على عدة مسارات أولها، توحيد الموقف العربى من الحقوق المصرية السودانية، وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزارى العربى بهذا الشأن والذى نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية للتواصل ودعم الموقف المصرى والسودانى دوليا وإقليميا.





وأردف درويش، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة للتواصل مع أشقائها الأفارقة، فى ضوء رغبة الطرف الإثيوبى فى إحداث انقسام عربى إفريقى، ونجحت مصر وقيادتها فى إبراز قضيتها العادلة مع أشقاءها الأفارقة وتحديدا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحادى الإفريقى. ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية لأهمية الدور الذى قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الأمن فى التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الأطراف فى استئناف مفاوضات وفق جدول زمنى محدد يفضى لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الإجراءات الأحادية. ونوه كريم عبدالكريم درويش أن جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم، سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان، وما إذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والأمن الدوليين. وختم درويش بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية، ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد أمنا قوميا مصريا وعربيا.

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