عاجل.. مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاغتيال رئیس جمهورية هايتى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر تتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتى الصديق فى هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.
وفى هذا الصدد، تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف فى جمهورية هايتى إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية فى البلاد، والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتى وسلامة مؤسسات الدولة.
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