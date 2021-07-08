مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس ” جوفينيل مويس ” رئیس...

تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس " جوفينيل مويس " رئیس جمهورية هايتي وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.
وفي هذا الصدد، تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة.
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