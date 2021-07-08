كيفية عمل باقة نت اتصالات وقائمة الأسعار

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تقدم شركة اتصالات مصر قائمة اسعار و كيفية عمل باقة نت اتصالات التي يسأل عنها عملاء شركة اتصالات القدامى والجدد ، لذا نقوم بشرح كيفية عمل باقة نت اتصالات للعملاء حتى يكون عمل باقة نت اتصالات بسهولة .

دوت الخليج

كيفية عمل باقة نت اتصالات

الباقات أقل من أو تساوي 75 جنيه يمكنهم استخدام الميجا X الجديدة في السوشيال أو الأستريمينج بـ (1) ميجا X وباقي المواقع بـ (2) ميجا X. الباقات أكثر من أو تساوي 125 جنيه يمكنهم استخدام الميجا X الجديدة في السوشيال والأستريمينج بـ (1) ميجا X وباقي المواقع بـ (2) ميجا X.

باقة نت اتصالات

يمكن لعملاء الباقة الشهرية الجديدة ترحيل الميجا X المتبقية من الشهر الحالي إلى الشهر التالي عند تجديد الباقة في اليوم الـ 28 أو قبل هذا اليوم.