/639640/كيفية-عمل-باقة-نت-اتصالات-وقائمة-الأسعار
تقدم شركة اتصالات مصر قائمة اسعار و كيفية عمل باقة نت اتصالات التي يسأل عنها عملاء شركة اتصالات القدامى والجدد ، لذا نقوم بشرح كيفية عمل باقة نت اتصالات للعملاء حتى يكون عمل باقة نت اتصالات بسهولة .
دوت الخليج
كيفية عمل باقة نت اتصالات
الباقات أقل من أو تساوي 75 جنيه يمكنهم استخدام الميجا X الجديدة في السوشيال أو الأستريمينج بـ (1) ميجا X وباقي المواقع بـ (2) ميجا X. الباقات أكثر من أو تساوي 125 جنيه يمكنهم استخدام الميجا X الجديدة في السوشيال والأستريمينج بـ (1) ميجا X وباقي المواقع بـ (2) ميجا X.
باقة نت اتصالات
يمكن لعملاء الباقة الشهرية الجديدة ترحيل الميجا X المتبقية من الشهر الحالي إلى الشهر التالي عند تجديد الباقة في اليوم الـ 28 أو قبل هذا اليوم.
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