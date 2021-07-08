/639641/رسميا-نادي-ميلان-يعلن-التعاقد-مع-تونالي-حتى-2026

نشر الموقع الرسمي لفريق إيسي ميلان الإيطالي على موقعه الرسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي على "تويتر"، عن التعاقد مع ساندرو تونالي يشكل نهائي، ويعرض دوت الخليج تفاصيل العقد:

فريق ميلان يفعل عقد ساندرو تونالي

تعاقد فريق ميلان الإيطالي مع ساندرو تونالي، خلال الموسم الماضي، قادما من فريق بريشيا، على سبيل الإعاراة لمدة عام مع أحقية الشراء، وقرر إداراة الفريق الأيطالي إيسي ميلان بتفعيل عقد ساندرو تونالي، وذلك بعد تألقه مع الفريق خلال العام المنقضي، ويمتد عقد ساندرو تونالي مع فريق ميلان الإيطالي لمدة 5 سنوات، تبدأ مع بداية الموسم الجديد، وتنتهي عام 2026.

مسيرة تونالي مع نادي ميلان الإيطالي

شارك ساندرو تونالي مع فريق ميلان الإيطالي خلال الموسم المنقضي، في 37 مباراة، في جميع البطولات، ولم يستطع ساندرو تونالي تسجيل أي هدف خلال تلك الفترة.

ساهم ساندرو تونالي فريق إيسي ميلان على التأهل إلى بطولة دوري الأبطال للموسم المقبل، حيث تواجد فريق ميلان في المربع الذهبي في بطولة الدوري الإيطالي، حيث استطاع فريق ميلان من احتلال وصافة الدوري الإيطالي، والذي توج به فريق إنتر ميلان.

نشر فريق ريال مدريد على الصفحة الرسمية له على مواقع التواصل الإجتماعي عبر "تويتر"، عن تمديد عقد ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق، وبذلك يستكمل ناتشو مسيرته الكرويه مع فريقه المفضل الفريق الميرنجي، ويعرض دوت الخليج تفاصيل عقد ناتشو مع ريال مدريد:

فريق ريال مدريد يمدد عقد ناتشو

الجدير بالذكر أن مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة بيريز، قررت اليوم الخميس، تجديد تعاقد ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الميرنجي لمدة عامين، حيث ينتهى تعاقده في صيف 2023.

ونشر فريق ريال مدريد عبر صفحته الرسمية على تويتر صورة لمدافعه ناتشو فيرنانديز، وكتب عليها" ناتشو فيرنانديز مستمر معنا حتى 2023".

شارك ناتشو مع فريق ريال مدريد خلال الموسم المنقضي في 33 مباراة في جميع البطولات، واستطاع المدافع المخضرم من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

بينما تأتي مشاركة ناتشو بقميص ريال مدريد طوال مسيرته الكروية في 233 مباراة، واستطاع خلالها تسجيل 12 هدف، كما قام بصناعة 8 أهداف.