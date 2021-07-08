/639646/ايلاريا-سمير-تتابع-تتنفذ اقتراحها-ببناء-مستشفى-الغردقة-الدولي-وتخصيص-٤٧-الف-متر-مربع-لإنشائها

تابعت النائبة ايلاريا سمير حارص ، عضو مجلس النواب، تنفيذ الاقتراح برغبة المقدم منها، بخصوص إنشاء مستشفى الغردقة الدولي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، و الذى تم الموافقة علية بمجلس النواب فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١، حيث افاد الدكتور عمر عبد العال-مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية انة تم صدور قرار معالى الوزير/محافظ البحر الاحمر رقم (٢لسنة ٢٠١٤) بتخصيص قطعة ارض (٤٧الف متر مربع) لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر بغرض إنشاء مستشفى دولى.

دوت الخليج يرصد متابعة تنفيذ اقتراح النائبة ايلاريا سمير بشأن إنشاء مستشفي الغردقة الدولي

مستشفي الغردقة الدولي

كما تم إرسال مقترح البرنامج الوظيفي للمستشفى الدولي بطاقة (٢٥٠ سرير) إلى الدكتور رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و السكان، كما تم ادراجها بالخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلا عن إرسال البرنامج الوظيفي المقترح لرئيس الإدارة المركزية للمشروعات بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١ تمهيداً للبدء فى التنفيذ.

مشروع إنشاء مستشفي الغردقة الدولي

وأوضحت انه تم أيضا مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات اصدار امر إسناد لمكتب الاستشارى(سيفل) لتصميم و إعداد مستندات المشروع لمدة ٣ اشهر بقيمة تقديرية (٧٥٠ مليون جنيه).

محافظة البحر الأحمر

ومن جانبها تقدمت النائبة ايلاريا سمير حارص، بخالص الشكر و التقدير لوزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد، ووزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية دكتورةهالة السعيد ،و محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي، و الدكتور تامر مرعي وكيل وزاره الصحه بالبحر الاحمر على التعاون البناء و المثمر.