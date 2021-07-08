أخبار مصرية

ايلاريا سمير تتابع تتنفذ اقتراحها ببناء مستشفى الغردقة الدولي وتخصيص ٤٧ الف متر مربع لإنشائها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

/639646/ايلاريا-سمير-تتابع-تتنفذ اقتراحها-ببناء-مستشفى-الغردقة-الدولي-وتخصيص-٤٧-الف-متر-مربع-لإنشائها

تابعت  النائبة ايلاريا سمير حارص ، عضو مجلس النواب، تنفيذ الاقتراح برغبة المقدم منها، بخصوص إنشاء مستشفى الغردقة الدولي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، و الذى تم الموافقة علية بمجلس النواب فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١، حيث  افاد الدكتور عمر عبد العال-مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية انة تم صدور قرار معالى الوزير/محافظ البحر الاحمر رقم (٢لسنة ٢٠١٤) بتخصيص قطعة ارض (٤٧الف متر مربع) لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر بغرض إنشاء مستشفى دولى.

دوت الخليج يرصد متابعة تنفيذ اقتراح النائبة ايلاريا سمير بشأن إنشاء مستشفي الغردقة الدولي

0a7033db91.jpg

 

مستشفي الغردقة الدولي 

كما  تم إرسال مقترح البرنامج الوظيفي للمستشفى الدولي بطاقة (٢٥٠ سرير) إلى الدكتور رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و السكان، كما تم ادراجها بالخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلا عن  إرسال البرنامج الوظيفي المقترح لرئيس الإدارة المركزية للمشروعات بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١ تمهيداً للبدء فى التنفيذ.

aabbc122ed.jpg

 

مشروع إنشاء مستشفي الغردقة الدولي 

 وأوضحت انه تم أيضا مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات اصدار امر إسناد لمكتب الاستشارى(سيفل) لتصميم و إعداد مستندات المشروع لمدة ٣ اشهر بقيمة تقديرية (٧٥٠ مليون جنيه). 

محافظة البحر الأحمر 

ومن جانبها تقدمت النائبة ايلاريا سمير حارص، بخالص الشكر و التقدير لوزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد،  ووزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية دكتورةهالة السعيد ،و محافظ البحر الاحمر  اللواء عمرو حنفي، و الدكتور تامر مرعي وكيل وزاره الصحه بالبحر الاحمر على التعاون البناء و المثمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايلاريا سمير تتابع تتنفذ اقتراحها ببناء مستشفى الغردقة الدولي وتخصيص ٤٧ الف متر مربع لإنشائها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا