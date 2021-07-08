/639652/بعد-تعذيبها-على-يد-عمها-وعمتها-عرض-طفلة-بولاق-الدكرور-على-الطب-الشرعي

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في اتهام شاب وشقيقته بتعذيب ابنة شقيقهما المحبوس على ذمة قضية مخدرات بمنطقة بولاق الدكرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحقيقاتها في اتهام شاب وشقيقته بتعذيب ابنة شقيقهما المحبوس ببولاق الدكرور

وقررت النيابة العامة عرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد ما لحق بها من إصابات.

حبس المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في واقعة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث أتضح أن العم يدعى "أسامة.أ"، والعمة تدعى "شيماء.أ"، قاما بتعذيب ابنة شقيقهما إثر لمشاكل أسرية.

والد الطفلة مسجون في قضية مخدرات

واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة، حيث قالت أن والد الطفلة مسجونًا منذ فترة في قضية مخدرات، وأن الطفلة كانت مقيمة برفقة أسرة والدها.

محضر ضد عم وعمة الطفلة

وقالت الأم انها تسلمت الطفلة لظروف سفر العم والعمة، وفوجئت بإصابات وحروق بجسد الطفلة، كما أتضح أن وراء تعذيبها عم وعمه الطفلة، فحررت محضر ضدهم.

وأتضح من التحقيقات الأولية، أن والدة الطفلة الضحيةوفوجئت بحروق وإصابات بجسد طفلتها على يد عمها وعمتها.

ضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في ضبط العم والعمة المتهمين بتعذيب الطفلة “دولت” في بولاق الدكرور.

بلاغ بالواقعة

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من والدة الطفلة بتعرض طفلتهم لتعذيب على يد عمها وعمتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة الطفلة "دولت"، بحروق في أماكن متفرقة من جسدها بجانب تعذيبها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحقيق معهم.

وروّت خالة الطفلة المجني علية تعذيب عمها وعمتها في بولاق الدكرور، تفاصيل تعرض ابنة شقيقتها للتعذيب بشكل وحشي على يد أسرتها.

وقالت خالة الطفلة أمام جهات التحقيق، إنها فوجئت بتعرض الطفلة للتعذيب، وتقدمت ببلاغات إلى أجهزة الأمن وتسلمتها، وقامت بتوثيق الاعتداءات عليها، والتي كانت عبارة عن «سكب مياه مغلية على جسدها، وكذلك إطفاء السجائر على أجساء من جسدها»، لافتًة إلى أنها حاولت إنقاذها في عدد من المستشفيات، لكن حالتها كانت سيئة، ونجحت في حجزها في مستشفى الدمرداش، ومازالت تتلقى العلاج الآن في غرفة العناية الفائقة.