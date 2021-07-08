/639653/مصطفى-الشربيني مشروع-تنمية-إفريقيا يساهم-في-زيادة-إيرادات-نهر-النيل-وزراعة-جزء-كبير-من-الصحراء-المصرية

قال مصطفي الشربيني الامين العام ونائب رئيس حزب مصر بلدي، أن هناك مشروع تقوم به مصر وبعض البلاد الافريقية سوف يساهم في زيادة إيرادات نهر النيل وزراعة جزء كبير من الصحراء المصرية وهو مشروع تنمية إفريقيا عبارة عن ممر الملاحى لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يوضح الفرق بين العمل الفردي ووالعمل الجمعى فهناك دول حبيسة في حوض النيل مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا واثيوبيا، عندما يتم مشروع منفذ لها على البحر سيكون مشروع تنموي القارة باكملها التي يقدر عدد سكانها في ٢٠٥٠ بحوالي ٢.٥ مليار نسمة، أن بحيرة فيكتوريا تعانى من ارتفاع المناسيب التي تتسبب في مشاكل للمواطنين، لو تم عمل ممر ملاحى وطرق سيكون هناك ترابط بين الشعوب النيلية.

وتابع الشربيني:” نهدف الي تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحى علي غرار نهر الرين وبالتالي تكون هناك تجارة بينية حيث سيتم عمل ممر ملاحى وطريق سريع وخط سكك حديدية ونقل كهرباء وخط سريع لنقل المعلومات وهو ما يحقق التنمية المستدامة، ومصر اعتزمت إنشاء الخط الملاحي الذي سيربط بين دول حوض النيل بداية من بحيرة فكتوريا إلى البحر المتوسط، بالتعاون مع منظمة نيباد وذلك بعد أن تبنت المنظمة المشروع في القمة الأفريقية التي عقدت في يناير 2012 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وقد قامت مصر بتمويل دراسات ما قبل الجدوى للمشروع بمبلغ ٥٦٠ الف دولار، تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو ١٢ مليار جنيه، وقد تم تمويل دراسات الجدوى بمنحة من بنك التنمية الإفريقي بلغت ٥٦٠ ألف دولار.

واضاف:” انتهينا من دراسات ما قبل الجدوى وننتظر دراسات الجدوى، ونحن في مصر نعمل على تنفيذ هذه المشروع بمعنى أننا نفذنا قناطر أسيوط ويوجد فيها هويسين ملاحيين وقناطر نجع حمادى فيها هويسين وكذلك قناطر اسنا، وبالتالي فنحن نجهز أنفسنا للتنفيذ ، وهناك طريق الربط مع السودان، الطريق البرى وخط السكك الحديدية وزارة النقل تعمل حالياً على تحديد هذا المسار وتم الانتهاء من دراسات الجدوى وهناك ربط كهربائى مع السودان ومن السودان سوف ننطلق إلى باقى الدول، فهذه أدوات فعندما نتحدث عن ممر التنمية نكون قد جهزنا أمورنا في مصر”.

ونوه:” سوف يربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض ويستمر في مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقي بالنيل الأزرق، ثم نهر عطبرة، ثم وادي حلفا منطقة الشلالات، ثم سد مروى، ثم بحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط”.

واكد:” في ظل الاحتفالات المصرية بانجازات الزعيم العربي عبد الفتاح السيسي ل ٣٠ يونيو نظم الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والنقابة العامة للاتصالات باتحاد عمال مصر احتفالية بمناسبة مرور ١٥ عاما علي تاسيس الاتحاد برئاسة اللواء محمد رشاد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق و السفير فخري والامين العام حسام ابوالعلا (المؤسس) والسيدة فاطمة السعيد (المؤسس)نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور رئيس نقابة الاتصالات بمصر، الاستاذ ابراهيم فايق والاستاذ عوض عنتر الامين العام للنقابة وبحضور شخصيات رسمية مصرية وعربية كما شرف الحفل الاستاذ الفنان القدير عبد الرحيم حسن رئيس لجنة الثقافة والفنون العربية بالاتحاد والاستاذة الدكتورة مني عامر استاذ القانون الدولي بالامم المتحدة و الدكتور مصطفي الشربيني الامين العام ونائب رئيس حزب مصر بلدي، و الامين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة واللواء عاصم شنشل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزيبف والكاتبة الصحفية راوية عبد الباري وقد القي السادة الحضور المنصة الموقرة والسادة المتحدثون الحاضرين كلمات عن انجازات الزعيم عبد الفتاح السيسي للجمهورية الجديدة ودور المنظمات الرسمية للمجتمع العربي بالقاء الضوء علي تلك الانجازات ودورها في التوعية للمجتمع المصري والعربي “.

ويذكر ان الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزيبف بمجلس الوحدة العربية اسس في عام ٢٠٠٧ في جمهورية مصر العربية وانتقل للعمل العربي المشترك في الوطن العربي في كل من الاردن والكويت والامارات وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية وانضم له اعضاء من البلدان العربية من البنوك المركزية العربية وهيئات الجمارك العربية ووزارات عربية وشركات عربية ويمتاز الاتحاد بجمع مختلف الخبرات العربية لخبراء الاتحاد وللاتحاد علاقات مترابطة دوليا واقليميا وعربيا ومن اشهرها المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو) وال(unicri) باليونيتد نيشين ومنظمة الصحة العالمية المكتب الاقليمي لشرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعلي مدار ال ١٥ عاما نظم الاتحاد فعاليات عربية في كل من مصر والاردن والامارات العربية والكويت وسوريا ( المؤتمر الدولي لمكافحة التزوير وتبييض الاموال وامن المعلومات ) و( المؤتمر الدولي للحفاظ علي التراث والثقافة والتاريخ من المحو والاندثار ) و( المؤتمر الدولي للامن الاقتصادي العربي الافرو اسيوي)و (المؤتمر الدولي لمكافحة الغش في الدواء والغذاء ) كما قدم الاتحاد ولجانه العربية المتعددة مشروعات متعددة اقتصاديا وثقافيا ومعلوماتيا وتعد لجان الاتحاد العربية الاكثر تميزا في انشتطها المتنوعة اذ بلغت اكثر من ٢٥ لجنة عربية.

ونظرا لعودة الاتحاد بجمهورية مصر العربية واتجاه ورؤية مجلس ادارة الاتحاد للعمل في محافظات مصر والتنسيق عربيا ودوليا مع خبراء الاتحاد لنقل الخبرات والاستفادة منها لصقل المتدربين والكفائات المصرية والعربية علي ارض الكنانة مع تنفيذ مشروع الاتحاد بانشاء (الاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية المتخصصة) في جمهورية مصر العربية طبقا لقرار الجمعية العمومية للاتحاد.