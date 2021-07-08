جولة ميدانية لنقل النواب لتفقد مشروع التطوير الدائري بجنوب سيناء.. المحافظ: 2 مليار جنية تكلفة تطوير.. علاء عابد: محمية نبق الطبيعية مشروع استثماري عربي ضخم«صور»

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شهدت الجولة الميدانية التي قامت بها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، للطرق والكباري بمحافظة جنوب سيناء، تفقد مشروع تطوير الطريق الدائري، والتي يبدأ من بوابة مدينة شرم الشيخ وحتى قسم شرطة نبق، ويعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجولة التفقدية للجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد بشرم الشيخ

شبكة الطرق الداخلية بشرم الشيخ

واستعرض اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ نسب العمل المتصاعدة والمتمثلة فى إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 U.T دوران للخلف، بتكلفة 2 مليار جنية.

الحركة المرورية

وقال السولية، إن الطريق الجديد من المتوقع أن يعمل علي تسهيل الحركة المرورية، لافتا إلي أن هذا المشروع القومي الضخم يشارك فيه نحو 13 شركة قطاع خاص فضلا عن شركة المقاولين العرب وتحت إشراف الهيئة الهندسية.

مدينة شرم الشيخ

من جانبه قال اللواء محمود عيسي، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، إن الطريق الدائري الجديد يعد بمثابة مشروع قومي ضخم، ومن المتوقع أن تنتهي أعماله 30 سبتمبر القادم، وسيعمل علي تغيير الطبيعة الجغرافية لمدينة شرم الشيخ ويجعلها فى مقدمة المدن السياحية على مستوى العالم.

مشروع نيون

يأتي ذلك ضمن تفقد اللجنة البرلمانية عدد من الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ، و أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال تفقد طريق نبق الساحلي، إن محمية نبق الطبيعية من عوامل جذب السياحه الاجنبية والعربية لمدينة شرم الشيخ، ومخصص لها 1000 كيلو متر ضمن مشروع نيون ، من اول محمية نبق ، مؤكدا انها ستكون مشروع استثماري عربي ضخم.

ومن جانبه قال اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات إن ما يميز محمية نبق انها تضم مجموعه نادرة من الطيور والصقور ، وايضا زراعات ونباتات نادرة ، وحيونات نادرة ، وبها انشطة سياحية مميزة.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .