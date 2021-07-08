«البواسير» تنقذ طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي.. تفاصيل

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نشر علي عباس محامي مهاجم الترجي الرياضي التونسي طه ياسين الخنيسي تدوينة مقتضبة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أعلن فيها أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت تخفيض عقوبة اللاعب إلى 6 أشهر فقط.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل العقوبة على طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي، ومدى تخفيفها على اللاعب.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلنت في بداية يونيو الماضي، عن إيقاف المهاجم التونسي لمدة سنة واحدة من تاريخ الإيقاف المبدئي في 19 مايو 2021 ، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

الخنيسي والمنشطات

وأفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بلاغ له أنه ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة بطولة دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي. وأكد بعدها رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم الدكتور وديع الجريء أنهم يسعون جاهدين لتخفيض عقوبة لاعب الترجي ياسين الخنيسي.

الاتحاد الإفريقي

في الثاني من يونيو الماضي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقاف التونسي طه ياسين الخنيسي، لاعب الترجي التونسي، لمدة إثني عشر شهر” عام كامل” من تاريخ الإيقاف المبدئي، 19 مايو 2021، بعد خرق اللاعب قواعد كرة القدم وتعاطيه المنشطات في الفترة السابقة.

أرقام الخنيسي مع الترجي

يتميز طه ياسين الخنيسي مع الترجي التونسي بأهميته في الفريق وقوته في قيادة الفريق في المباريات، وخطورته في خط هجوم الفريق علي الخصم، في تسجيل الأهداف وتحركاته السريعة والغير متوقعة لمدافع الخصم، بالرغم من تقدم سنه وهو الـ 29 عام.

قدم طه ياسين الخنيسي في هذا الموسم مع الترجي التونسي موسم قوي، في الدوري التونسي ليتوج الفريق ببطولة الدوري، قبل انتهاء البطولة بجولتين، برصيد 60 نقطة من أصل 26 مباراة، في هذا الموسم، وإستطاع الخنيسي أن يسجل 7 أهداف مع الفريق ليحتل بها المركز الثالث متكرر.