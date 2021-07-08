/639660/التشكيل-الرسمي-لفريق-بيراميدز-أمام-الإنتاج-الحربي-بالدوري

أعلن المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل لاعبيه لخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري والتي تنطلق بعد قيليل في الساعة السابعة مساء علي ملعب الإنتاج الحربي.

المباراة مقرر إقامتها على ملعب استاد السلام، في إطار مؤجلات الجولة 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق بيراميدز أمام الإنتاج الحربي بالدوري.

تشكيل بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه.

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.

بدلاء بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - محمد حمدي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن- علي جبر.

موقف الفريقين من مباراة اليوم

يسعى فريق بيراميدز إلى الفوز في مباراته أمام الإنتاج الحربي، لتعويض النقاط التي فقدها خلال المباريات السابقة، وذلك بعد تعادله في أخر مبارتيين له في بطولة الدوري العام، حيث تعادل في مباراته أمام النادي الأهلي ضمن منافافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري، وانتهت المباراة بنتيجة 2/2، كما تعادل مع فريق إنبي 1/1، في المباراة الأخيرة له في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الإنتاج الحربي إلى الفوز بمباراة اليوم أمام فريق بيراميدز،ة وذلك من أجل تحسين النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري، حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في بطولة الدوري الممتاز، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حتى يتفادى هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، من ضمن 24 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر في 12 4 مباريات، بينما تعادل في 12 مواجهة، وعلى الجانب الأخر يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، من ضمن 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وخسر في 14 لقاء، بينما تعادل في 9 مباريات، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للفريقين: