عاجل.. مصر ترحب بقرار روسيا رفع حظر الطيران العارض

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية، فى بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "ترحب جمهورية مصر العربية بالقرار الذى صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم 8 يوليو الجارى، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسى من الكرملين فى هذا الصدد".

وأضاف بيان الخارجية "تعرب مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذى من شأنه تعزيز التعاون الثنائى فى المجال السياحى، وخاصة فى ضوء الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا".

وتابع البيان "تؤكد مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتى تشهد زخماً فى مختلف المجالات".