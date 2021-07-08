صور- وزيرة الصحة تتفقد أعمال القافلة الطبية المصرية بمستشفى جوبا التعليمى

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها الجنوب سودانية، مستشفى جوبا التعليمى، بعد وصولها اليوم الخميس، إلى دولة جنوب السودان، فى إطار زيارتها لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، لدعم وتعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى، وذلك برفقة السفير المصرى لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصرى لدى جوبا السيد أحمد البكرى.





وأعربت الدكتورة هالة زايد عن سعادتها بزيارتها لدولة جنوب السودان، مؤكدة أنها محملة برسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصرى، بمناسبة العيد الوطنى لجمهورية جنوب السودان ومرور 10 سنوات على الاستقلال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال فريق القافلة الطبية المصرية بمستشفى جوبا التعليمى، والتى انطلقت من القاهرة فى الخامس من شهر يوليو الجارى، وتستمر فى عملها لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات للأشقاء بدولة جنوب السودان، حيث شملت تخصصات (الباطنة، الرمد، الأطفال، النساء والولادة، العظام، والتخدير).



وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة تفقدت أيضًا مركز الغسيل الكلوى المصرى بالمستشفى، حيث وجهت الوزيرة بتوسعة المركز وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية له من أعمال الإنشاءات وجميع التجهيزات الطبية بالمركز، كما وجهت بإمداده بـ 10 ماكينات غسيل كلوى جديدة، ومولدات كهرباء ومحطة معالجة مياه، لافتًا إلى أن المركز تم إمداده بمستلزمات طبية وأدوية وفلاتر للغسيل الكلوى.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت استمرار إرسال القوافل العلاجية فى مجال الرمد بشكل شهرى، للفحص وإجراء الجراحات وتوفير النظارات الطبية، حيث ساهمت تلك القوافل فى إجراء أكثر من 600 عملية وتوفير ما يقرب من 3000 نظارة طبية، بالإضافة إلى إرسال قوافل بشكل دورى ومستمر فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء والولادة، والعظام) استجابة للاحتياج الطبى فى تلك التخصصات وتقديم أفضل خدمة طبية المواطنين بدولة جنوب السودان.

وتابع أن الوزيرة تفقدت أيضًا فريق العمل المصرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، بمستشفى جوبا التعليمى، والذى تم إرساله لأول مرة إلى دولة إفريقية، حيث نفذ الفريق منذ وصوله فى شهر يوليو الجارى، 15 ورشة عمل لتدريب الأطباء بدولة جنوب السودان فى مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بإعداد مركز متخصص ثابت لفحص السيدات وتجهيزه على أعلى مستوى، لتقديم خدمات الفحص الشامل لصحة المرأة وخدمات الكشف المبكر لسرطان الثدى.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ محمد صبحى معاون وزيرة الصحة والسكان، فى إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الإفريقية لتعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.