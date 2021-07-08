/639664/يورو-2020-تعرف-على-الطاقم-التحكيمي-لنهائي-البطولة-بين-إنجلترا-وإيطاليا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق السابع من يوليو، عن تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس، ليدير قمة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي ستنطلق مساء الأحد القادم على ملعب "ويمبلي"، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج طاقم تشكيل الحكام الذين سيديرون لقاء قمة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020، ونسختها السادسة عشر.

وقال الاتحاد إن الهولندي بيورن كويبرس هو من سيكون حكم الساحة في المباراة، على أن يعاونه مواطنيه ساندر فان روكل، وأروين زينسترا.

طاقم تحكيم نهائي يورو 2020

وتم تعيين الإسباني كارلوس ديل كارو حكم رابع، ويتواجد كل من خوان كارلوس “حكم إسباني”، باستيان دانكيرت “حكم ألماني”، بول فان بوكل “حكم هولندي”، كريستيان جيتلميان “حكم ألماني” في غرفة الفيديو VAR.

كويبرس سبق وأدار نهائي السوبر الأوروبي بين برشلونة وبورتو في 2011، ونهائي كأس القارات بين البرازيل وإسبانيا في 2013، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 2014.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها إنجلترا إلى نهائي أمم أوروبا، بينما على الجانب الآخر هذه المرة الرابعة لإيطاليا.

نتيجة مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد أمام المنتخب الإيطالي في نهائي كأ أمم أوروبا 2020 ، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في لقاء دور نصف نهائي يورو ، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

نتيجة مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 4 اهداف مقابل هدفين ، من خلال ركلات الترجيح ، في لقاء نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 ، على ملعب ويمبلي ليحجز مقعد في نهائي اليورو.

توجه الفريقين لضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الإضافي ، بالتعادل الإيجابي ، بهدف مقابل هدف ، بعد نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة، والوقت الإضافي.