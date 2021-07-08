/639666/يورو-2020-كاسبير-شمايكل-يتوج-بأفضل-لاعب-في-نصف-نهائي-البطولة

توج الدنماركي كاسبير شمايكل حارس المنتخب الوطني، بلقب أفضل لاعب في الدور نصف نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، أمام المنتخب الإنجليزي، والتي قدم فيها الكثير لمنتخب بلاده.

ويرصد دوت الخليج أبرز ماقدمه كاسبر شمايكل في بطولة أمم أوروبا 2020، في نسختها السادسة مساء.

ظهر كاسبير شمايكل في مباراة الأمس، مع منتخب بلاده الدنمارك أمام منتخب إنجلترا، بشكل قوي، ليظفر برجل المباراة في اللقاء، بعد التصدي للعديد من الكرات الخطرة من أقدام الإنجليز، وبالأخص من رحيم ستيرلينج وهاري كين.

أرقام كاسبر شمايكل أمام إنجلترا

تصدي كاسبر بيتر شمايكل حارس مرمي المنتخب الدنماركي، في المباراة أمام منتخب إنجلترا إلى 9 كرات حاسمة في نتيجة المباراة، والتي أبدى بها العديد من لاعبي كرة القدم الكبارة، إعجابهم وقدرته العالية ومايقدمه في المباراة.

تفوق الدنماركي كاسبر في الدور النصف نهائي اليورو 2020، على دوناروما حارس مرمي المنتخب الإيطالي أمام منتخب إسبانيا، ليتوج بلقب رجل الجولة، بعد التصدي لضربة الجزاء من هاري كين والحفاظ على شباكة في العديد من الهجمات القاتلة لنتيجة المباراة.

نتيجة المباراة بين المنتخبين

انتهت مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب إنجلترا في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، بهزيمة منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، حيث استطاع منتخب الدنمارك التقدم في المباراة، ثم تعادل بعدها منتخب إنجلترا عن طريق خطأ من لاعب الدنمارك، حيث قام بتسجيل هدف عكسي، تسبب في فقدان منتخب الدنمارك التقدم في نتيجة المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

لجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي، وقام بتنفيذها هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق تونتنهام، واستطاع شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي من التصدي لها، قبل أن تعود إلى كين ويقوم بوضعها في الشباك، ثم انتهت المباراة بتلك النتيجة، وخرج على إثرها منتخب الدنمارك من البطولة، بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى مباراة النهائي أمام منتخب إيطاليا.

تشكيل منتخب الدنمارك امام إنجلترا

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد

خط الوسط: ديلانى - هويبرج - ماهيلي - ستريجز

خط الهجوم: كاسبر دولبيرج - دامسجارد - برايثوايت