/639667/بالفيديو-هاني-شاكر-يوجه-رساله-لجمهوره-من-داخل-العناية-المركزه

اعتذر الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، عن حفله بدار الأوبرا المصرية اليوم الخميس، على مسرح النافورة إلى موعد آخر، بسبب تعرض الفنان إلى وعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تأجيل حفل هاني شاكر بدار الاوبرا

ومن جانبها قررت دار الاوبر المصرية ،برئاسة الدكتور مجدى صابر تأجيل حفل الفنان هانى شاكر ، والذى كان مقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر يحدد لاحقا.

هاني شاكر فى العناية المركز

وقال النجم هانى شاكر خلال فيديو قائلا: "بعتذر جدا عن حفل اليوم وكان نفسى اشوفكم وأغنى اللى انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسى تعبان وعندى ضربات قلبى مش متزبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالى لازم أفضل 48 ساعة فى العناية المركزة".

مرض هاني شاكر

وتابع أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر: "بجد باعتذر من قلبى كان نفسى أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".

وطرح النجم هاني شاكر أغنيه جديدة تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وكان هاني شاكر ، نقيب المهن الموسيقية، قد شارك بوستر مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.