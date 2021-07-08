/639668/إيفلين-متى-تشتري-صك-أضحية-الأوقاف-بدمياط تعبيرا-عن-الوحدة-الوطنية-صور

شاركت اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨ النائبة إيفلين متي بطرس عضو مجلس النواب بشراء صك أضحية من مديرية أوقاف دمياط تعبيرا عن الوحدة الوطنية.

دوت الخليج يرصد تبرع النائبة إيفلين متي بصك للأوقاف

وقال فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن الدكتورة إيفلين طلبت المشاركة فى مشروع صكوك الأضاحي، مؤكدا أن هذا يعد رسالة قوية للعالم أجمع بأن المصريين على قلب رجل واحد.

تبرع نائبة بصك للأوقاف

واوضحت النائبة إيفلين متى اننا نتعامل دائما كنسيج واحد يعيش تحت سماء واحدة،لافتة إلى أننا نسعى أبدا لنكون كلمه وصفا واحدا، لذلك فالمشاركة كانت واجبة، معربة عن سعادتها بتلك المشاركة.

الأوقاف

وكانت أعلنت مديرية أوقاف دمياط متمثلة في الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط منذ أيام عن بدء شراء صكوك عيد الاضحي المبارك للاسر الفقيرة والمحتاجين، وناشدت المديرية كل أبناء المحافظة لادخال البهجة والفرحة على الاسر الاولي بالرعاية والمرضى لتصل لهم لحوم العيد بكل عزة وكرامة، وأعلنت المديرية ان ثمن الصك ٢٠٠٠جنيه فقط.