النائب علاء قريطم: نثق في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة سد النهضة

/639670/النايب-علاء-قريطم-نثق-في-ادارة-الرييس-عبد-الفتاح-السيسي-لازمة-سد-النهضة
أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،انه يؤكد ثقتة المطلقة فى ادارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لملف سد النهضة.
دوت الخليج يرصد دعم النائب حمدي قريطم فى ملف سد النهضة
قضية سد النهضة
وقال النائب حمدي قريطم،عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين لن نزايد بكلمات غير مسئولة لان المعلومات الصحيحة والكاملة لدى القيادة السياسية الامينه على مقدرات وحقوق شعب مصر.
دعم القيادة السياسية فى ملف سد النهضة
وطالب قريطم، بمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفويضه شعبيا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة تقديرا وثقة فى الرئيس.
الموارد المائية
وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر، وهذا ما يتطلب تفويض القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم في حماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومي.
مشيرا إلى أن إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع التنمية في كل بلدان إفريقيا، لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصري، قائلا "حياة المصريين مُقدمة على حق التنمية في إثيوبيا".
وختم قريطم ،بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد امنا قوميا مصريا وعربيا .
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