النائب علاء قريطم: نثق في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة سد النهضة

/639670/النايب-علاء-قريطم-نثق-في-ادارة-الرييس-عبد-الفتاح-السيسي-لازمة-سد-النهضة

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،انه يؤكد ثقتة المطلقة فى ادارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لملف سد النهضة.

دوت الخليج يرصد دعم النائب حمدي قريطم فى ملف سد النهضة

قضية سد النهضة

وقال النائب حمدي قريطم،عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين لن نزايد بكلمات غير مسئولة لان المعلومات الصحيحة والكاملة لدى القيادة السياسية الامينه على مقدرات وحقوق شعب مصر.

دعم القيادة السياسية فى ملف سد النهضة

وطالب قريطم، بمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفويضه شعبيا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة تقديرا وثقة فى الرئيس.

الموارد المائية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر، وهذا ما يتطلب تفويض القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم في حماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومي.

مشيرا إلى أن إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع التنمية في كل بلدان إفريقيا، لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصري، قائلا "حياة المصريين مُقدمة على حق التنمية في إثيوبيا".

وختم قريطم ،بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد امنا قوميا مصريا وعربيا .