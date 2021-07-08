الإفتاء توضح المقصود بنفقة المتعة فى القرآن الكريم

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جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "المقصود بنفقة المتعة فى القرآن الكريم، هو المتعة للمطلقة، وهى ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرًا لخاطرها وإعانةً لها".
وأوضحت الدار أن المطلقة مستفادة من عموم قول الله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ"، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها.
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