مايا مرسى: منظمة تنمية المرأة تستهدف دعم جميع السيدات دون تمييز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق "إعلان القاهرة" فى إطار ختام فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة الذى استضافته مصر فى الفترة من 6 إلى 8 يوليو الحالى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى إن المنظمة الوليدة هى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها فى كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.

وأضافت أن العمل لإطلاق تلك المنظمة بدأ منذ عام 2008 وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة،وحمايتها من العنف ومكافحة تداعيات التطرف والإرهاب عليها، ودعم وصولها لمناصب اتخاذ القرار، إلى جانب قضايا إدماج النوع الاجتماعى والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن الدول الأعضاء فى تلك المنظمة حتى الآن 15 دولة وهناك نحو 7 دول جديدة ستنضم إليها،وجارى العمل حاليا بالتنسيق والتعاون مع الدول حتى ينضم جميع دول منظمة التعاون الإسلامى والبالغ عددها 57 دولة.

وعن خطة مصر خلال رئاستها الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، كشفت الدكتورة مايا مرسى عن الإعداد لمؤتمر دولى عن حقوق المرأة فى الإسلام لتصحيح كافة المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامى والتأكيد على أن الإسلام كرم المرأة ومنحها كافة حقوقها.

ومن جانبه، أكد السفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية أن حضور الرئيس السيسى اليوم للمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، الذى تتولى مصر رئاسته لمدة عامين، يؤكد دعمه المستمر ليس لقضايا المرأة المصرية فقط بل لجميع قضايا المرأة على كافة المستويات الإقليمية.

وأكد أن تنظيم مصر لهذا المؤتمر يعد نقلة نوعية قوية فى مجال تعزيز دور المرأة خلال الفترة القادمة، موضحا أن فعاليات المؤتمر اعتمدت 14 قرارا ناقشت إلى جانب تداعيات كورونا على وضع النساء عدة موضوعات مهمة منها التمكين الاقتصادى،وبرامج الحماية، وتجديد الخطاب الدينى.

وأوضح أن المؤتمر الدولى حول حقوق المرأة فى الإسلام المقرر عقده فى القاهرة يستهدف تصحيح الصورة المغلوطة عن مفاهيم عن الدين الإسلامى.

وبدوره، أشاد السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الاسلامى نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، بالدعم والاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى لقضايا المرأة وتمكينها ودعمها فى جميع المجالات، قائلا "إن تشريف الرئيس السيسى اليوم للمؤتمر يؤكد التزام الدور المصرى لدعم اشقائها من الدول".

وأكد نجاح المؤتمر الذى استضافته مصر والذى علامة فارقة فى تاريخ منظمة التعاون الاسلامى، مشيرا إلى رغبة العديد من الدول للتوقيع للانضمام لمنظمة تنمية المرأة التى تم إطلاق عملها من القاهرة.

وأشاد السفير طارق بخيت بالعاصمة الإدارية الجديدة التى استضافت فعاليات المؤتمر، مؤكدا أنها من الإنجازات العظيمة التى تضاف لتاريخ مصر.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى لحقوق المرأة، قد تسلمت اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئاسة المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة.

كما شهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها فى كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.