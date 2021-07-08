صور- وزير النقل يفتتح خط إنتاج المونوريل.. و«ديربى» تبدأ مرحلة التسليم لمصر

جدة - نرمين السيد - وأجرى الوزير جولة ميدانية فى مصنع الشركة بمدينة ديربى، وتفقد خطوط إنتاج قطارات المونوريل، وكذا مراكز التطوير والأبحاث المتعلقة بعملية التصميم والتصنيع.

وفى كلمته خلال فعاليات الافتتاح، أكد وزير النقل، أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتولى حقيبة وزارة النقل، فإن الرئيس قد أصدر توجيهاته بتعظيم قدرات ومنظومة النقل الجماعى فى مصر كلها، وفى القاهرة على وجه الخصوص بوسائل مواصلات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة.

كم لفت إلى أن المونوريل يعتبر أحد أهم وسائل هذه المواصلات الحديثة، فهو وسيلة نقل حضرى رائعة من أهم مميزاتها العمل أتوماتيكياً "بدون سائق"، وتم تصنيع الهيكل الخارجى من الألومنيوم، حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته، كما تم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.

وأضاف أن القطارات تتمتع أيضاً بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن، يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها فى الأنشطة التجارية، ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

كما تم تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

وأشار الوزير أثناء كلمته إلى أن العقد الموقع مع شركة الستوم، يتضمن توريد 70 قطار، بواقع عدد 40 قطارا لمونوريل العاصمة الإدارية، و30 قطارا لمونوريل السادس من أكتوبر، ويبلغ أقل زمن تقاطر لنظام التشغيل يصل الى 90 ثانية وبطاقة استيعابية تصل إلى 43 ألف راكب ساعة فى الاتجاه.

وأعرب وزير النقل عن بالغ سعادته ببدء إنتاج أول قطارات مشروع المونوريل، ودخول المشروع حيز التشغيل خلال الفترة القادمة، لما سيسهم فيه هذا المشروع من تسهيل انتقال الأفراد والحياة اليومية لملايين المصريين، وما يمثله من نقلة نوعية فى مستوى المواصلات العامة وخدمة المواطنين.

كما أعرب المهندس كامل الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار مشروع المونوريل، والذى يأتى استكمالاً للتعاون الثنائى الممتد بين البلدين فى قطاع النقل، ومشروعات البنية التحتية المختلفة.

كما أكد أهمية الدفع بأطر التعاون الثنائى فى هذا المجال الحيوى خلال الفترة القادمة إلى آفاق أرحب وأوسع، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المستدام ذات الشروط الجيدة منخفضة التكاليف.

كما أشاد المهندس كامل الوزير بمستوى الخبرات والتكنولوجيا المستخدمة فى مصنع شركة ألستوم بمدينة ديربى، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الطرفين لتعزيز أطر نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة عربات القطارات فى مصر.

وفى ختام تصريحاته، أكد المهندس كامل الوزير على أن مشروع المونوريل يعد بمثابة خطوة إضافية فى مسار الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية للتنمية والإصلاح الاقتصادى، والتى حققت العديد من النجاحات فى فترة زمنية قصيرة نسبياً وفقاً للتقييمات المختلفة للمؤسسات الدولية، والتى جاءت أيضاً بتوجيهات ودعم كامل من القيادة السياسية فى مصر ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة 2030.

هذا، ومن ناحية أخرى، قام السيد وزير النقل خلال زيارته إلى مدينة ديربى بالاجتماع بعميد كلية الهندسة ومجموعة من الأكاديميين بجامعة برمنجهام البريطانية للتباحث فى شأن سبل تعزير تبادل البرامج العلمية مع الجامعات المصرية، وتقديم المنح الدراسية للمهندسين المصريين فى المجالات محل الأولوية، وذلك فى إطار خطط وزارة النقل لدعم والارتقاء بالمهارات الفنية والقدرات العلمية لخريجى كليات الهندسة بمصر من خلال برامج تدريبية ودراسات عليا متخصصة فى مجالات النقل المختلفة.