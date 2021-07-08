10 مشاهد بالدوري تكشف قصة مواجهات الأهلي والمقاولون

يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المقاولون العرب الليلة على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

1_ يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثانى برصيد 45 نقطة (جمعها من 21 مباراة، حيث فاز 13 وتعادل 6 وخسر مرتين) فى جدول ترتيب الدوري ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

2_محمد شريف هو هداف الاهلى فى بطولة الدوري برصيد 11 هدف فيما يعد لويس هينستروزا هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف.

3_التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى هو أكثر من صنع أهدافاً للمارد الأحمر هذا الموسم برصيد 7 تمريرات سحرية،فيما يعد عبد الله ياسين أكثر من صنع أهداف للمقاولون العرب برصيد تمريرتين سحريتين.

4_حصل الأهلى على خمسة ركلات جزاء فقط فى 21 مباراة خاضها بالدوري، فيما حصل المقاولون العرب على 5 ركلات جزاء فى 26 لقاء.

5_حصل لاعبو الأهلى على 27 كارتا أصفر فى 21 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، بينما حصل لاعبو المقاولون العرب على 50 كارت أصفر فى 26 مباراة فيما لم يتعرض أياً منهم للطرد.

6_انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الاحمر 3-2 بالدور الاول لدوري هذا الموسم ، سجل ثلاثية الاهلى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومجدى أفشة.

7_استبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى عشرة لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة المقاولون وهم :" على لطفى ووليد سليمان للإصابة ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وسعد سمير ومروان محسن لأسباب فنية بجانب عمرو السولية لمنحه راحة فى ظل ضغط المباريات المحلية".

8_واجه عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب الاهلى كمدرباً فى 11 مباراة ليصبح صدام الليلة هو اللقاء الثانى عشر بين الطرفين ، وفاز النحاس مرة واحدة وتعادل مرة أيضاً وخسر 9 مواجهات، وسجلت فرق النحاس فى شباك الاهلى 8 اهداف بينما تلقت 25 هدف.

9_يدير مباراة الاهلى والمقاولون محمود البنا الحكم الدولى ، وسبق أن أدار البنا 3 مواجهات للأهلي الموسم الحالي في الدوري وفاز الأهلي بنفس النتيجة 2-1 في الثلاث مباريات ضد طلائع الجيش والزمالك والاتحاد السكندري ، كما أدار مباراة واحدة فقط لذئاب الجبل وفازوا فيها على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة 23 من الدوري.

10_ حقق الاهلى الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاولون العرب من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة،