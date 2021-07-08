لاعب كايزر عن نهائي أفريقيا: لا أفكر في الأهلي.. ودا حلمي من زمان

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كشف الدولي الصربي سمير نوركوفيتش، مهاجم فريق كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، أنه كان يحلم بخوض نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تأهل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي البطولة.

ويرصد دوت الخليج تصريحات سمير نوركوفيتش، مهاجم الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، طرف النهائي لدوري أبطال افريقيا أمام النادي الأهلي في السابع عشر من يوليو بالمغرب.

كايزر تشيفز يواجه الأهلي السبت بعد المُقبل، 17 يوليو، على ملعب "مركب محمد الخامس" في المغرب، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وقال نوركوفيتش في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بناديه: "شعور رائع بالنسبة لي أن أتواجد مع فريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مُنذ أن كنت طفلًا وأنا أحلم باللعب في المباريات الكبرى، والحلم أصبح حقيقة، وأنا بصراحة لا أستطيع الانتظار لخوض هذه المباراة".

نهائي افريقيا

وأضاف: "التواجد في النهائي يعني لي الكثير في مسيرتي، منذ أن بدأت لعب كرة القدم هذا شيء كنت أعمل بجد من أجله، ولا أطيق الانتظار حتى تبدأ تلك المباراة".

وواصل: "إنه إنجاز كبير حقًا أن نتأهل للنهائي، وهذا الأمر يعني الكثير للنادي أيضًا، وأنا سعيد حقًا لأنني جزء من كايزر تشيفز، هذه السنة الثانية لي مع الفريق، وما حققناه حتى الآن أمر كبير حقًا".

وجود الجمهور

وتابع: "أنا أرغب في خوض المباراة وتقديم كل ما لديّ، كنت آمل أن تتواجد الجماهير معنا، ولكن نحن نأمل أن نراهم قريبًا في ملعبنا".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "نحن نعلم مدى أهمية هذه المباراة، نحن نمثل جنوب إفريقيا، وأنا حقًا لا أفكر كثيرًا في مُنافسنا، لكن نُدرك أيضًا أن يجب علينا احترامهم، والبقاء مركزين والعمل بقوة وجد، ونُعد أنفسنا بشكل جيد لهذه المباراة".