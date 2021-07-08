المصريين الأحرار : إنشاء غرفة عمليات لمتابعة موقف العالقين بالإمارات

وقال أحمد على حسن، مسؤول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار، إنه بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، تواصل مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بهدف إنشاء غرفة عمليات لمتابعة موقف العالقين وتوفير جميع السبل والإمكانيات لوصولهم إلى دول غير محظوره أو العودة للوطن إلى حين فتح المملكة العربية السعودية المجال الجوى.
وأكد أن الحزب يتابع عن كثب مستجدات الحالة، وطلبات المواطنين بقطاع الخليج بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير كل السبل لخدمة أبناء الوطن.
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