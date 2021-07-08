صور.. إنجازات فريق التدخل السريع فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أولت القيادة السياسية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما بالغا بمجال الحماية الاجتماعية وذلك ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعى، والتى كان منها مجهودات فريق التدخل السريع.





وبتوجيهات من القيادة السياسية، حقق فريق التدخل السريع إنجازات كبيرة منذ 2014 إلى 2021، تمثلت فى التالى: - عدد الحالات التى تعامل معها الفريق منذ نشاته وحتى الآن 16853 حالة وشكوى. - إيداع عدد944 حالة (أطفال ومسنين وشباب) داخل دور الرعاية الاجتماعية. - تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. - إجراء تدخلات طبية لـ 319 حالة بالمستشفيات الحكومية. - التعامل مع عدد 7 حالات اتجار فى البشر. كما وزع فريق التدخل السريع 1.052 بطانية بالاضافة الى 5.765 واجبة ساخنة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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