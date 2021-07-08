صور.. محافظ القاهرة يفتتح حديقتى كفر الدوار والبازليك

جدة - نرمين السيد - وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى، كما التقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بتطوير الحديقتين واستعادة مكان للتنزه وزيادة المساحة الخضراء.

والحديقتان تبلغ مساحتهما ما يقارب 9000 م٢ وتقعان بحى مصر الجديدة بالقرب من كنيسة البازليك وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءتهما بعد أن عانتا من الإهمال مدة طويلة.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن حديقة الأهرام تقع على مساحة 5200 م٢ ويحدها شوارع كفر الدوار وعثمان بن عفان ونزيه خليفة، وقد تمت أعمال رفع كفاءة وتطوير الأسوار الحديدية والأبواب والمشايات والمقاعد والنافورة المتواجدة فى مدخل الحديقة الرئيسى، كما تم تدعيم المسطحات الخضراء بحوالى 2500 متر نجيلة وأعمال زراعة وأحواض تجميلية وتضم حوالى 1500 زهرة وما يقرب من 12 ألف شجيرة تجميلية، كما تم إضافة أعمدة إنارة ووحدات إضاءة متنوعة.



أما حديقة البازيليك فتقع على مساحة 3800 متر مربع ويحدها شوارع الأهرام ونزيه خليفة وحفيظة الألفية وقد تم تزويدها بحوالى 8000 شجيرة تجميلية و1000 زهرة ايفوربيا وما يقارب 600 متر نجيلة، كما تم رفع كفاءة البرجولات والمقاعد والمشايات والأسوار الحديدية و الباب الرئيسى، إلى جانب أعمال الدهانات وإضافة أعمدة ووحدات إضاءة متنوعة.

شهد الافتتاح المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والعميد حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.