مقر متكامل ومركز بحثى وتسديد حصة 22 دولة.. السيسى يدعم منظمة تنمية المرأة

جدة - نرمين السيد - وأجرت مصر جهودا رائدة فى تأسيس "منظمة تنمية المرأة" والدعوة لها، فضلا عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على الانضمام للنظام الأساسى للمنظمة وصولا إلى دخوله حيز التنفيذ فى يوليو 2020.

وخلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الرئيس السيسى، أنه ما زال هناك الكثير من العمل من أجل أن تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى مجتمعاتنا.

وتحدث الرئيس خلال المؤتمر عن اهتمامه الخاص بإنشاء مركز فكر بحثى فى إطار هذه المنظمة، يضاهى المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة فى العالم الإسلامى.

وأعلن الرئيس السيسى أن مصر باعتبارها دولة المقر لمنظمة تنمية المرأة، خصصت مبنى مستقلا متكاملا ومتميزا به كافة التسهيلات والخدمات، مؤكدا أنه منذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، فإن مصر لم تدخر جهدا لدعمها فنيا ولوجيستيا حتى تبدأ عملها.

وكان الرئيس السيسى قد أعلن أيضا خلال المؤتمر، بأنه أصدر توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا فى "منظمة تنمية المرأة"، وعددها "22" دولة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.

وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى أن يتم توجيه اهتمام خاص أيضا لإيجاد أواصر قوية بين هذه المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال، خاصة فى إطار منظومة الأمم المتحدة، لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة تخدم أهداف المنظمة ومصالح أعضائها.

قرارات الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، اليوم، يعيد التأكيد على أن مصر لن تألوا جهدا لتمكين المرأة.

وحملت كلمة الرئيس إشادات واسعة من قبل المشاركين فى المؤتمر، لاهتمامه بالنهوض بدور المرأة فى كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها.

ووجه المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته واهتمامه الشخصى بمنظمة تنمية المرأة وتوجيهاته بتوفير كل مستلزمات قيامها بعملها وأداء مهامها لتحقيق الأهداف المنشودة، وعلى دعمه السخى للدول الأعضاء الأقل نموا وتحمل حكومة جمهورية مصر العربية حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا أعضاء منظمة تنمية المرأة.

وعبر السفير إيهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاهتمام والدعم الكبير الذى يوليه لمنظمة تنمية المرأة، وعلى توفير المقر الدائم لها، والقرارات الأخيرة للرئيس بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا فى "منظمة تنمية المرأة"، مؤكدا أن هذا الإهتمام ليس جديد على مصر التى تولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة على المستوى المحلى والدولى.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه الشديد واهتمامه بقضايا تمكين المرأة فى مصر ودول العالم الإسلامى، والذى وضح جليا من خلال دعم منظمة تنمية المرأة، والتى تعد خطوة هامة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت مرسى، أن "منظمة تنمية المرأة" والتى تم إطلاق عملها بمقرها الدائم فى مصر، تستهدف دعم جميع السيدات فى دول العالم الإسلامى دون أى تمييز وبغض النظر عن دينهن.

وقالت الدكتورة مايا مرسى إن المنظمة الوليدة هى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها فى كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.

وأضافت أن العمل لإطلاق تلك المنظمة بدأ منذ عام 2008 وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة،وحمايتها من العنف ومكافحة تداعيات التطرف والإرهاب عليها، ودعم وصولها لمناصب اتخاذ القرار، إلى جانب قضايا إدماج النوع الاجتماعى والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن الدول الأعضاء فى تلك المنظمة حتى الآن 15 دولة وهناك نحو 7 دول جديدة ستنضم إليها، وجارى العمل حاليا بالتنسيق والتعاون مع الدول حتى ينضم جميع دول منظمة التعاون الإسلامى والبالغ عددها 57 دولة.

وعن خطة مصر خلال رئاستها الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، كشفت الدكتورة مايا مرسى عن الإعداد لمؤتمر دولى عن حقوق المرأة فى الإسلام لتصحيح كافة المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامى، والتأكيد على أن الإسلام كرم المرأة ومنحها كافة حقوقها.

ومن جانبه، أكد السفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية أن حضور الرئيس السيسى اليوم للمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، الذى تتولى مصر رئاسته لمدة عامين، يؤكد دعمه المستمر ليس لقضايا المرأة المصرية فقط بل لجميع قضايا المرأة على كافة المستويات الإقليمية.

وأكد أن تنظيم مصر لهذا المؤتمر يعد نقلة نوعية قوية فى مجال تعزيز دور المرأة خلال الفترة القادمة، موضحا أن فعاليات المؤتمر اعتمدت 14 قرارا ناقشت إلى جانب تداعيات كورونا على وضع النساء عدة موضوعات مهمة منها التمكين الاقتصادى، وبرامج الحماية، وتجديد الخطاب الدينى.

وأوضح أن المؤتمر الدولى حول حقوق المرأة فى الإسلام، المقرر عقده فى القاهرة يستهدف تصحيح الصورة المغلوطة عن مفاهيم عن الدين الإسلامى.

وبدوره، أشاد السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، بالدعم والاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى لقضايا المرأة وتمكينها ودعمها فى جميع المجالات، قائلا "إن تشريف الرئيس السيسى اليوم للمؤتمر يؤكد التزام الدور المصرى لدعم اشقائها من الدول".