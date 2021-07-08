/639674/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-بيراميدز-والإنتاج-الحربي-بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، علي ملعب وي للسلام.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين في الدوري الممتاز.

تقدم فريق الإنتاج الحربي العرب في نتيجة المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، من خلال مامادو نياس أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لمصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة مباشرة بشكل رائع لتمر في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

أهداف الفريقين في المباراة

رد الفريق السماوي على هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة عن طريق محمد الجباس، من خلال عبدالله السعيد أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وصلت لإسلام عيسى داخل منطقة الجزاء فمررها بدوره لمحمد الجباس أمام المرمى وحولها الأخير برأسية قوية داخل الشباك.

جاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر اللقاءن لفريق الإنتاج الحربي، من خلال مامادو نديوكو نياس مرر الكرة لمصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة لتصطدم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

سجل فريق بيراميدز في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة هدف التعادل من خلال عبد الله السعيد أرسل تمريرة رائعة لأحمد فتحي خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة وتصدى لها الحارس أحمد يحيى ولكن تابعها برأسية قوية اللاعب محمود وادي لتسكن الكرة الشباك.

موقف الفريقين من مباراة اليوم

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة من أصل 27 مباراة، خاضها الفريقي في هذا الموسم.

ويحتلف فريق بيارميدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من أصل 25 مباراة خاضها الفريق السماوي في هذا الموسم.

تشكيل بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه.

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.

بدلاء بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - محمد حمدي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن- علي جبر.