/639675/تعرف-على-انجازات-مجلس-الشيوخ-في-المجال-الصحي

حقق مجلس الشيوخ العديد من الاستفادات والمكتسبات خلال خلال دور الانعقاد الاول والذي تم رفع أعماله الثلاثاء الماضي، قام خلاله بمناقشة العديد من القوانين، ومن بينها قانون الطوارئ الطبية، والذي وافق عليه وتم إحالته إلى مجلس النواب ليوافق عليه نهائيا أيضًا.

موافقة الشيوخ على مشروع قانون الطواريء الطبية

وفي ضوء ما يشهده العالم من أزمات صحية وافق الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة نهائيا عليه، حيث تأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وتنص المادة ( 18 ) من الدستور على لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.

فالدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا، ترى أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وتكمن أهمية هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث رأى المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الإناث من خلال تشديد عقوبتها لما تمثله من انتهاك لحرمة جسد الإنسان، وما قد تحدثه من مخاطر صحية جسيمة على جسد المرأة، فضلا عن الأضرار النفسية.