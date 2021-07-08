نشرة أخبار الزمالك اليوم الثامن من يوليو: المدير الفني لفريق كرة السلة يعلن رحيله..أحمد الكاس يحتفل بعيد ميلاد الـ 56..تعرف على سر ظهور محمد عواد مع تريزيجية

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق الثامن من يوليو، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة البيضاء، أوجستي المدير الفني لكرة السلة يعلن رحيله.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك:

رحيل أوجستي

أكد أوجستي بوش المدير الفني لرجال سلة الزمالك قراره بعدم تمديد تعاقده مع الفريق، ويوجه الشكر لرئيس النادي، لجماهير الحب، والدعم الذي تلقيه في الفترة الأخيرة

وكتب أوجستي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في هذا اليوم أعلن قراري بعدم تمديد تعاقدي مع الزمالك"

وأضاف "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة"

واختتم:”ويشكر ادارة النادي بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني المعاون له واللاعبين على إلتزامهم وتركيزهم على أهدافهم المشتركة والنجاح فيها ويشكر جمهور الزمالك على حبهم ودعمهم

محمد عواد

نشر محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، صورة حديثة له على حسابه على الفيسبوك وتويتر، تجمعه بلاعب منتخبنا الوطني وفريق استون فيلا محمود تريزيجيه، وظهر علي الثنائي بالتواجد داخل “الجيم” استعدادا للموسم الجديد

واحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، يوم الثلاثاء الماضي ، بعيد ميلاده الـ "29" حيث أنه من مواليد 6 يوليو 1992، لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى

علي هشام لاعب كرة اليد

أكد علي هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه يتطلع لحصد الألقاب والبطولات مع الفريق في الموسم الجاري

وقال اللاعب :” أتواجد في نادي الزمالك منذ صغري، منذ أن كان والدي لاعباً في صفوف فريق اليد”

وأضاف: “لعبت لنادي الجزيرة ونادي الشارقة الإماراتي، ومن ثم عدت إلى الزمالك من جديد”

وتابع: “توجت بالعديد من البطولات مع النادي وأسعى إلى حصد المزيد من الألقاب مع الفريق”

وأكمل: “جميع اللاعبين بمثابة الإخوة بالنسبة لي، ونقضي معظم الأوقات مع بعضنا”

وواصل: ” أتمتع بعلاقة قوية مع الثنائي وسام نوار ومصطفى بشير، ودائما ما تجمعنا مواقف كوميدية”

وأوضح:” مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي من أحب المواجهات بالنسبة لي، أما مواجهة الترجي في تونس أمام جماهيره فلها ذكرى خاصة لدي”.

احمد الكاس يحتفل بعيد ميلادة

يكمل أحمد الكاس نجم فريق الزمالك والمنتخب الأولمبي والأول الأسبق، عامه الـ 56، ونجح الساحر الأسمر في حصد العديد من البطولات، مع منتخب مصر وفريق الزمالك.